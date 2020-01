Dragon Ball: Olivier Coipel, fumettista della Marvel, dedica un'epica illustrazione a Goku

Il franchise di Akira Toriyama si prepara a prendersi nuovamente le luci della ribalta, con il prossimo arrivo in Italia di Dragon Ball Z Kakarot. Per l'occasione, un celebre artista ha dedicato un'inedita illustrazione al noto eroe dell'epopea Saiyan, Goku.

Dalla case delle idee statunitense, la Marvel Comics, prende vita l'ultima illustrazione del geniale artista Olivier Coipel, talento del mitologico mondo fumettistico americano. L'illustratore, attualmente al lavoro sulla cover del primo numero di Thor 2020, l'opera dedicata alle nuove avventure del Dio del Tuono norreno contro l'ombra dell'Inverno Nero, ha riservato dello spazio sul proprio profilo instagram al celebre eroe di Dragon Ball, Son Goku.

La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae l'iconico saiyan intento a sfoderare una potentissima kamehameha. Il disegno, inoltre, ha riscosso un notevole successo, con oltre 10 mila manifestazioni di apprezzamento da parte della community. In particolare, è apprezzabile l'iconico tratto dell'artista, con uno stile inconfondibile e straordinario, tipico del'universo comics statunitense.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione di Olivier Coipel, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina, ma non prima di aver ammirato quest'epica action figure di Dragon Ball Z che immagina il mitico scontro tra Goku e Vegeta durante la Saga dei Saiyan.