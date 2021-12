Dragon Ball, l'omaggio di Toriyama a Topolino che non avete mai visto

Nonostante la cultura fumettistica giapponese differisca da quella occidentale, i due mondi si sono spesso uniti in collaborazioni e citazioni, per non parlare del profondo rispetto che lega gli autori da entrambi gli universi. Anche Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, non fa eccezione.

Il Topolino ha fatto la la storia del fumetto italiano, oltre 70 anni di storie che hanno fatto scuola a un'intera cultura nostrana. Uno dei protagonisti del magazine è da sempre Mickey Mouse, uno dei volti più noti dell'immaginario Disney, che tra appena 7 anni compirà il suo 100° anniversario dal suo primo debutto.

Il personaggio apparve la prima volta nel 1928, precedendo di qualche mese la prima apparizione della sua amata fidanzata, Minnie. In molti non sanno che nel 1998 uscì un numero speciale della rivista Disney Fan dove diversi artisti, tra cui Akira Toriyama, parteciparono con un'illustrazione originale per festeggiare il 70° anniversario della relazione tra Topolino e Minnie. Si tratta di un disegno originale, lo stesso allegato in calce alla notizia, che in pochi conoscono ma che allo stesso tempo sottolinea il profondo rispetto della Disney -e viceversa- nei confronti del papà di Dragon Ball.

E voi, invece, avevate mai visto questo disegno? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.