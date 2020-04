Da Dragon Ball a ONE PIECE: ecco come sarebbe Gohan con i poteri di Marco

Tra i primi titoli che vengono in mente appartenenti alla categoria degli shonen, sicuramente si trovano Dragon Ball Z e ONE PIECE, due pilastri dell'industria manga e anime che hanno influito, in maniera diversa, sulla community che, desiderando un crossover tra i Guerrieri Z e i Mugiwara, realizzano illustrazioni incredibili.

Avete mai pensato ad un personaggio creato dal maestro Akira Toriyama ma con i poteri presenti solo nell'universo di Eiichiro Oda? Beh questo è quanto immaginato dall'utente @CELLMANart che su Twitter ha condiviso il post che trovate in calce alla notizia.

Intitolato "Gohan The Phoenix" il disegno rappresenta Gohan, ormai diventato adulto, vestito con la tuta di Great Saiyaman e avvolto da una particolare "aura" blu ed oro. Non si tratta in alcun modo dell'aura appartenete al Super Sayan Blue, ma all'energia che scaturisce dal Frutto del Diavolo Avis Avis modello Fenice.

Il Frutto in questione appartiene nell'universo di ONE PIECE a Marco, comandate della prima divisione della ciurma del compianto imperatore Barbabianca. Oltre a permettere al suo possessore di trasformarsi in una fenice, e anche di volare, il frutto è in grado di curare e addirittura rigenerare le ferite subite, il che renderebbe ancora più temibile Gohan come avversario.

Ricordiamo inoltre che di recente lo stesso Akira Toriyama ha spiegato l'intero ciclo vitale dei Sayan.