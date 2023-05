Dragon Ball o ONE PIECE? I fan eleggono la serie anime migliore

Dragon Ball e ONE PIECE sono due tra le opere più iconiche di tutti i tempi, in grado di farsi riconoscere anche tra i non appassionati. Scegliere una tra le due è come scegliere tra la mamma e il papà, ma i fan su Twitter hanno dovuto esprimere la propria opinione. Gli appassionati hanno eletto l'anime migliore tra Dragon Ball e ONE PIECE.

Dragon Ball è lo shonen per eccellenza, l'opera che fa da riferimento a tutte quelle venute dopo. D'altro canto, ONE PIECE è stato l'erede del successo di Akira Toriyama, la cui serializzazione prosegue incessantemente da 25 anni. In un faccia a faccia diretto, quale tra i due anime è il preferito dai fan?

Attraverso un sondaggio, gli utenti Twitter hanno votato quale anime è migliore tra Dragon Ball e ONE PIECE. Più di 60mila fan hanno espresso la loro opinione, decretando un risultato finale che non lascia scampo ad altre opinioni.

Mentre l'anime di ONE PIECE è in procinto di adattare uno dei momenti migliori dell'opera, dell'anime di Dragon Ball al momento non si hanno tracce. I leak sul web anime di Dragon Ball Super proseguono, ma TOEI Animation non ha ancora ufficializzato alcunché.

A ogni modo, ad aver vinto il sondaggio con il 51% dei voti totali è stato Dragon Ball. L'anime tratto dall'opera del maestro Toriyama ha dunque surclassato ONE PIECE. Questo sondaggio di popolarità ha ovviamente espresso l'opinione dei votanti e non sminuisce in alcun modo lo shonen di Eiichiro Oda.