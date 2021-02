Dragon Ball e ONE PIECE: Goku e Vegeta diventano Mugiwara in questo crossover fan made

Quando si parla di anime o manga, ci sono solamente due opere conosciute anche dai meno avvezzi, Dragon Ball e ONE PIECE. Nel corso della loro storia più che decennale i personaggi delle opere di Toriyama e Oda si sono riuniti diverse volte, ma mai come in questa illustrazione realizzata da un fan.

Dragon Ball e ONE PIECE competono da più di un ventennio per il posto di opera regina di Weekly Shonen Jump, e per porre fine a questa rivalità Goku e Rufy si sono addirittura dati battaglia. I Guerrieri Z e i Pirati di Cappello di Paglia, infatti, in passato si sono incontrati ufficialmente nello speciale intitolato "Dream 9", in cui però i due protagonisti non sono riusciti a determinare chi fosse il migliore.

Ma un'artista ha finalmente chiuso la questione in una maniera molto particolare. L'utente Reddit SSJ_Codii ha realizzato una fantastica illustrazione in cui i personaggi di Dragon Ball assumono i panni delle loro controparti di ONE PIECE. Nell'immagine che potete ammirare in calce alla notizia, ad esempio, possiamo vedere Goku indossare gli abiti trasandati di Rufy, Vegeta impugnare le tre spade di Zoro e Bulma sostituire Nami.

A bordo della Thousand Sunny, che in questa versione presenta il Drago Shenron al posto del solito leone, i Guerrieri Z salpano per i sette mari alla ricerca delle Sette Sfere del Drago. O del tesoro di Gol D. Roger?

Cosa ne pensate del complesso lavoro intrapreso dall'artista?