Da Dragon Ball a ONE PIECE: JumpFesta 2021 si mostra in un breve video promozionale

Ogni anno, verso il mese di dicembre, Shueisha organizza un evento per presentare nuovi progetti, informazioni e anticipazioni riguardo molte serie tra cui Dragon Ball, e che vengono regolarmente pubblicate sulla rivista Weekly Shonen Jump. Come era prevedibile ilJump Festa 2021 si terrà online, ma in una maniera completamente originale.

Era inevitabile che una manifestazione così importante, capace di attirare moltissime persone, potesse essere organizzata liberamente senza considerare le misure di sicurezza imposte in seguito alla pandemia, ma Shueisha non si è lasciata minimamente intimorire, creando addirittura un'area virtuale, raggiungibile dagli appassionati tramite un'apposita applicazione.

Per presentare questa interessante iniziativa, la casa editrice ha condiviso sui social il video che potete vedere in calce alla notizia, dove viene specificato che nelle giornate del 19 e 20 dicembre gli appassionati di manga e anime che risiedono in Giappone potranno partecipare al Jump Festa 2021 tramite un viaggio virtuale in cui muoveranno un avatar all'interno di quello che sembra essere un parco a tema, con numerosi edifici dedicati a brand diversi.

Per le informazioni rivelate finora sappiamo che ci saranno importanti annunci riguardo Dragon Ball Super, ONE PIECE, My Hero Academia, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, The Promised Neverland, Dr. Stone, Black Clover, Chainsaw Man, e Boruto: Naruto Next Generations.