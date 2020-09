Dragon Ball, ONE PIECE e Naruto allo scontro: qual è l'anime più popolare in Italia?

Dragon Ball fu il capostipite. Grazie a lui gli anime divennero un vero fenomeno anche al di fuori del Giappone ed è ancora oggi acclamato da tanti fan del settore. Poi arrivarono ONE PIECE e Naruto che, insieme a Bleach, formarono quel terzetto conosciuto come Big Three e che resero ancora più popolare l'intero medium, facendo esplodere la mania.

Mentre Dragon Ball e Naruto fanno proseguire i propri mondi grazie ad opere collaterali e sequel, solo ONE PIECE che si avvicina al capitolo 1000 è ancora in corso con la storia originale. Eiichiro Oda ha fatto sapere che ci vorrà un altro po' prima della conclusione, approfittando anche del fatto che la sua storia è estremamente popolare. Ma quale di questo terzetto è il più popolare in Europa e in Italia?

La pagina Twitter Shonen Salto che si occupa di notizie di anime e manga in lingua spagnola ha estratto i dati di Google Trends per paragonare la popolarità di questo trio. Dragon Ball, ONE PIECE, Naruto si danno quindi battaglia in base alle ricerche e alle menzioni. Secondo il risultato di quest'analisi, in Italia il vincitore è ONE PIECE. Il manga sui pirati vince anche in Francia, Germania, Grecia, Austria, Svizzera e Belgio, in pratica nell'Europa occidentale. Discorso diverso per Naruto che invece spadroneggia nel Regno Unito, in Portogallo, in Islanda e in tutta l'Europa settentrionale e orientale.

Infine l'ultimo del terzetto è Dragon Ball: il manga di Akira Toriyama è primo soltanto nelle classifiche spagnole. È difficile a questo punto fare un paragone per numeri a livello Europeo dato che la porzione occidentale dell'Europa è più abitata di quella orientale, ma sicuramente ONE PIECE e Naruto si giocano al momento il titolo di anime più seguito.

Ovviamente Dragon Ball non resta a guardare e non lo fa il suo merchandising: godetevi questa statuetta su Gogeta Super Saiyan 4.