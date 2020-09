Da Dragon Ball a ONE PIECE, quali sono i poteri che i fan vorrebbero avere nella realtà?

Le opere di fantasia come Dragon Ball e ONE PIECE hanno dalla loro parte una forte componente creativa, frutto dell'immaginazione dei loro autori che hanno introdotto all'interno del franchise numerosi poteri tutti diversi tra loro. Chissà in quanti di voi hanno sempre desiderato avere anche solo una di quelle splendide abilità?

Alzi la mano chi di voi, almeno una volta nella propria vita, ha tentato di emulare il gesto del teletrasporto nella speranza di fuggire a qualche spiacevole situazione. Qualora fosse capitato almeno una volta, sappiate che sono diversi i fan in Giappone che hanno desiderato poter fare lo stesso. Nel corso di un sondaggio curato dalla compagnia Baidu Ha per l'applicazione Simeji, è stato chiesto ai fan di votare quali sono i poteri che più di tutti vorrebbero che esistessero nella vita reale.

Al decimo posto, gli appassionati hanno optato per il teletrasporto, una delle iconiche mosse di Goku e recentemente anche di Vegeta. La restante classifica, che va a toccare diverse opere shonen, qui segue:

La tasca di Doraemon; Le abilità di psichiche di Saiki Kusuo no Psi-Nan; Il frutto Gom Gom di Rufy; Il respiro dell'acqua di Tanjiro; Il respiro dell'insetto di Shinobu; Il quirk di Todoroki in My Hero Academia; L'olfatto di Tanjiro; L'udito di Zenitsu; Il respiro del fulmine, sempre di Zenitsu di Demon Slayer; Il teletrasporto di Dragon Ball;

Quali sono per voi, invece, i poteri che vorreste possedere nella realtà? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.