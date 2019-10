Dragon Ball e ONE PIECE schiacciano la concorrenza, incassi da record per Toei Animation

Toei Animation, lo studio di animazione Giapponese in carica dei vari adattamenti di ONE PIECE e Dragon Ball, ha appena condiviso i suoi ultimi, incredibili report finanziari. Secondo quanto annunciato dalla compagnia, i risultati sarebbero stati addirittura al di sopra delle aspettative con flessioni dal trimestre primaverile quasi inesistenti.

Secondo quanto riportato, la serie di Dragon Ball si sarebbe nuovamente piazzata al primo posto con l'assurda rendita di 4 miliardi e mezzo di yen (35 milioni di euro) nel solo Giappone. ONE PIECE, il secondo anime più redditizio, avrebbe invece contribuito con la bellezza di 2 miliardi di yen (16 milioni di euro). L'opera di Akira Toriyama comunque, ha registrato da sola più del 50% degli incassi totali.

Oltreoceano, Toei Animation ha guadagnato parecchio grazie alla distribuzione dei film legati ai due franchise. Qui, Dragon Ball conta circa 1,7 miliardi di yen di incasso, mentre ONE PIECE rimane in seconda posizione con 1 miliardo e mezzo. Visto il crescente successo di ONE PIECE: Stampede comunque, vedremo verosimilmente qualche cambiamento nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda gli incassi legati alle licenze oltreoceano infine, non c'è davvero storia. Dragon Ball infatti ha portato nelle casse di Toei circa 4,8 miliardi di yen, mentre ONE PIECE è fermo a 1,8 miliardi. I due anime comunque rimangono inavvicinabili per qualsiasi altro contendente.

E voi cosa ne pensate? Quale credete sia il motivo per cui queste due saghe continuino a essere irraggiungibili? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!