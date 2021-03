Quella volta che Dragon Ball, ONE PIECE e Toriko si scontrarono in un anime ufficiale

Cosa accomuna Dragon Ball, ONE PIECE e Toriko? I tre sono - o sono stati - anime di punta per un lungo periodo tutti prodotti da Toei Animation. Le tre famosissime proprietà intellettuali di Weekly Shonen Jump finirono infatti tutte sotto il largo cappello dell'azienda edochiana. Sono rimasti per lungo tempo degli universi separati e definiti.

La cosa durò finché, nel 2013, la Toei Animation non decise di creare un episodio speciale che mettesse insieme proprio Dragon Ball, ONE PIECE e Toriko. All'epoca, ONE PIECE e Toriko erano in onda e si festeggiava proprio la partenza del terzo anno di produzione di quest'ultimo anime. Non c'erano invece piani, almeno non ufficialmente, per Dragon Ball Super ma Goku rimaneva comunque un protagonista fin troppo amato.

Nacque così l'episodio speciale "Dream 9 Toriko & One Piece & Dragon Ball Z Super Collaboration Special!!" che vide scontrarsi i tre ghiottoni protagonisti di Toei Animation. Ma non ci furono solo le tre star a darsi battaglia, dato che nell'episodio apparirono anche Mister Satan, Sanji, Chopper, Sunny, Zebra e tantissimi altri personaggi provenienti da tutti e tre gli universi.

Parte dello spunto provenne dal crossover di Dragon Ball e ONE PIECE intitolato Cross Epoch. Sapevate inoltre che in Dragon Ball GT ci fu un cameo con Freddie Mercury?