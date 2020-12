Dragon Ball e One-Punch Man si uniscono con il mashup di C21 e Psykos in una fanart

Negli ultimi tempi, One-Punch Man ci sta regalando uno scontro davvero sopra le righe. Una volta messi al loro posto i mostri minori, gli eroi si sono ritrovati a combattere contro Psykos, un mostro dotato di ottime capacità psichiche. La sua nuova forma è addirittura in grado di mettere in difficoltà Tatsumaki.

La donna però ha colpito non solo per le sue capacità, ma anche per il suo fisico che secondo un fan era ottimo per creare un mash up inedito tra Dragon Ball e One-Punch Man. Dal primo universo è stato preso il personaggio di C21, o androide 21, una sagoma creata appositamente per il videogioco Dragon Ball FighterZ dove ricoprirà il ruolo di antagonista principale.

C21 che appare solitamente come una scienziata è in grado di trasformarsi in un mostro rosa grazie alle cellule assorbite di Majin Bu. Unendo questa seconda versione a Psykos, il fan Windo ha creato l'illustrazione che potete osservare nel tweet in basso. Psykos risalta col suo corpo tutto rosa ma indossando i tipici abiti majin, composti dal top nero e un pantalone bianco ampio e largo, mentre i capelli chiari e lunghi si alzano sulla testa.

Un'illustrazione davvero particolare e unica che unisce due nemiche importanti dei mondi di Dragon Ball e One-Punch Man.