Dragon Ball: l'opera ha rivoluzionato l'industria degli smartphone? Ecco come

Forte di 35 anni di storia, il capolavoro di Akira Toriyama continua a stupire quotidianamente grazie agli aneddoti che si celano all'interno di uno dei franchise più proliferi al mondo. Quello che probabilmente non sapevate, tuttavia, è che gli smartphone che usate giornalmente sono anch'essi frutto di Dragon Ball.

Ma come può un fumetto avere a che fare con il mercato della tecnologia? Come sappiamo, l'adattamento televisivo dell'opera divenne virale in patria tra gli anni '80 e '90, ovvero quando la Apple era alle prese con la costruzione di Newton, un computer palmare, i predecessori degli smartphone. Allora, il dispositivo era talmente spesso e caro che fu un fallimento finanziariamente. Morotola colse la palla al balzo e iniziò tramite i suoi ingegneri a lavorare sul concept della Apple, al fine di ottimizzare le dimensioni dei circuiti.

Il risultato fu la compressione di numerosi di essi in un unico singolo chip. Vi basti pensare, inoltre, che fu proprio grazie agli sforzi dell'azienda e del suo direttore esecutivo che fu possibile la creazione dei primi processori Macintosh. Ad ogni modo, al chip citato poc'anzi venne dato il nome di "Dragon Ball", per l'amore e la passione che il team di sviluppo provava nei riguardi del capolavoro di Toiyama. Fu un vero e proprio successo che aiutò la diffusione dei computer palmari, al punto tale che fino al 2001 il chip era presente nel 75% dei dispositivi, un unicum del suo genere. Con la nascita della competizione, soprattutto di Intel e Texas Instruments, la popolarità iniziò a calare drasticamente fino alla chiusura della divisione nel 2003. Oggi il dispositivo è celebre soprattutto per aver spronato la diffusione e lo sviluppo dei palmari, il cui risultato finale culminerà negli smartphone diversi anni dopo.

E voi, invece, conoscevate questo aneddoto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ma a proposito di popolarità, sapevate che una volta Toriyama minacciò di cancellare Dragon Ball?