Dragon Ball: dove e in che ordine guardare la serie anime?

Dopo anni Dragon Ball ancora domina la scena degli anime: sin dal suo debutto negli anni '80, la serie ha fatto il giro del mondo e Son Goku è diventata una vera e propria icona. Non tutti, però, sono in pari con l'opera ed è necessario fare chiarezza sull'ordine in cui guardarlo.

Ma torniamo a noi, è difficile farsi strada nel vasto mondo di Dragon Ball senza avere una guida affidabile su cui fare riferimento. Senza dubbio, bisogna partire dalla primissima serie di Dragon Ball, dall'omonimo nome, che vede il piccolo Goku crescere e diventare man mano un esperto del combattimento corpo a corpo. L'intento iniziale di Akira Toriyama era quello di creare una parodia dei film di arti marziali di cui è tanto appassionato, tuttavia la serie ha cambiato tono.

Successivamente, il sequel Dragon Ball Z, che segue la vita di Goku da adulto, è sicuramente una delle serie preferite dai fan. Dopo aver messo su famiglia, il protagonista scopre di essere un Saiyan. Dall'arrivo di Raditz, la storia shonen porta sullo schermo leggende come Piccolo, Vegeta e Cell. Alla fine, Goku si ritrova a valutare l'importanza della forza con i suoi amici e la sua famiglia al suo fianco.

Per chi volesse fare a meno delle parti superflue della serie, Dragon Ball Z Kai è perfetta per voi. Altrimenti, potreste proseguire con Dragon Ball GT: la storia segue gli eventi dell'epilogo di Dragon Ball Z, quando Goku si ritrova trasformato in un bambino.

La serie più recente è Dragon Ball Super: supervisionata dal creatore Akira Toriyama, si colloca tra la fine di Dragon Ball Z e l'epilogo dell'anime. La storia si concentra su Goku e Vegeta mentre raggiungono nuove forme divine, presentando cattivi come Broly e Moro.