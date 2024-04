Dragon Ball: le origini di Piccolo e Kami, spiegate nel dettaglio

Nel momento in cui si sofferma l'attenzione su personaggi come Piccolo o Kami, si tende a delineare il sistema di valori che i due sono arrivati ad incarnare nel corso di Dragon Ball. Ma la natura spirituale che li contraddistingue è da intendere, in tutti i sensi, come un processo progressivo di purificazione: riscontrabile a partire dalle loro origini.

Ancor prima che Piccolo desse prova degli scontri che ne hanno modellato in Dragon Ball la personalità, la sfera etica e morale del namecciano è apparsa così storicamente inattaccabile, proprio perché si è originata da un orizzonte valoriale puro, rintracciabile nel suo fantomatico antenato. Sia Kami che il mentore di Gohan, infatti, erano in origine un'entità unica, indissolubile, su cui Toriyama non ha mai realmente posto l'attenzione, ma la cui storia appare fondamentale ad uno sguardo retrospettivo per comprendere i canoni a cui i due personaggi hanno votato la loro missione, nonché i cammini narrativi che li hanno contraddistinti nel corso delle varie serie in cui si suddivide il franchise.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutte le forme di Piccolo in Dragon Ball, l'essere da cui le due entità hanno preso forma non è nient'altro che il “namecciano senza nome”, ovvero colui che ha lasciato, in tempi remoti, il pianeta Namek a causa di un disastro ecologico, per individuare nella Terra il suo rifugio. E una volta sopraggiunto sul Tempio di Dio, ecco che l'essere (non ancora divino) ha intrapreso un intenso percorso di purificazione, cadenzato nel contempo da ostacoli e sacrifici. Perché per arrivare ad ascendere a vette sacrali, e ad abbandonarsi completamente a quell'idillio spirituale che avrebbe poi contraddistinto le soggettività di Piccolo e Kami, il namecciano ha dovuto prima privarsi della propria controparte malvagia, culminata – come noto – nella genesi del Grande Mago Piccolo.

Il villain, da intendere qui come vera e propria antitesi (morale, etica ed esistenziale) di Kami, ha generato morte e distruzione lungo tutto il pianeta, fino a che non ha incontrato la sua fine in seguito all'iconico incontro con il giovane Goku. Ma prima di sprofondare negli inferi, il namecciano ha generato quell'uovo da cui sarebbe nato il mentore di Gohan, con l'intenzione di rendere il “figlio” il testimone unico della sua eredità.

È da questa prospettiva, allora, che ogni tappa di Piccolo, ogni singola evoluzione di cui è stato oggetto il guerriero, è confluita in una traiettoria non di maturazione, ma di “rinascita simbolica”. Ed è proprio durante lo scontro con Goku al Torneo Tenkaichi che il futuro mentore di Gohan, nato per proseguire le azioni demoniache del padre, inizia ad abbandonare progressivamente la via paterna, per sposare un cammino di riconquista delle sue radici.

E non è un caso che sarà proprio in occasione del successivo confronto con il fratello del protagonista – il cui nome significa, per l'appunto, “radice” - che l'eroe arriva a trascendere le pulsioni più oscure del proprio animo, in modo da allineare il proprio universo valoriale con quello di Goku e Gohan. Tracciando così quel percorso, che in seguito all'unione con Nail su Namek, lo porterà a fondersi con Kami, fino a dare vita alla forma evoluta – e forse, suprema – a cui anelava in origine il namecciano senza nome.

Su La strada è uno dei più venduti di oggi.