Dragon Ball: le origini della serie nelle parole del maestro Akira Toriyama

Dragon Ball è stata un’opera seminale, capace di lanciare nuovi stilemi e introdurre elementi che rimangono ancora oggi caratteristici della categoria shonen. Attraverso il viaggio di Son Goku, Akira Toriyama ha catturato l’attenzione di tutto il mondo nei confronti dei manga, ma quali sono le idee e ispirazioni che hanno dato inizio a tutto?

Non è un segreto che Toriyama si sia ispirato a molti film di arti marziali in voga negli anni ’80 per costruire il personaggio di Son Goku, ma grazie alla traduzione di una sessione di Q&A, riportata in fondo alla pagina, sono state molte le nuove informazioni su cosa abbia effettivamente ispirato il maestro per la creazione dell’universo di Dragon Ball. La passione per i film di Jackie Chan è evidente, in particolare per Drunken Master, visto almeno una dozzina di volte da Toriyama, e usato come base per Dragon Boy, una storia one-shot che ricevette un’ottima accoglienza, spianando il percorso della sua prossima opera serializzata.

Partendo dall’idea di dover rappresentare un mondo diverso da quello disegnato in Dr. Slump, più orientaleggiante, inserendo comunque elementi di avventura. “Decisi di fare una versione modernizzata di “Viaggio in Occidente”, romanzo molto rilevante nella letteratura cinese. Ispirandosi alla leggenda, inizialmente Goku doveva apparire come una scimmia, di cui poi rimase unicamente la coda per renderlo un personaggio più originale e unico.

Eravate a conoscenza di questi aneddoti sulle origini di Dragon Ball? Ditecelo nella sezione commenti. Infine, ecco la cover del volume 16 ridisegnata dall’autore di Gintama, e vi ricordiamo che uscirà un Funko Pop esclusivo di Bulma vestita da coniglietto per celebrare l’anno del coniglio.