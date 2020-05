Dragon Ball: padre e figlio sono i protagonisti di una figure dedicata a Bardock

L'evoluzione di Bardock è qualcosa che ha colpito profondamente il cuore degli appassionati, soprattutto a seguito degli ultimi avvenimenti in Dragon Ball Super: Broly, in cui l'iconico eroe si è visto per la prima volta nei panni di un vero padre. Recentemente, il saiyan è stato anche il protagonista di una particolare figure.

Spesso, per un motivo o per un altro, si tende a dimenticare l'altro figlio di Bardock, Raditz, sopravvissuto allo sterminio messo in atto da Freezer nei riguardi del Pianeta Vegeta. DJFungShing Studio ha voluto provare a mettere una pezza al rapporto tra i due saiyan, realizzando uno splendido modellino in scala. La figure in questione, tuttavia, sembra cozzare con la trama principale presentata nell'ultimo lungometraggio del franchise, in quanto il piccolo saiyan, ai tempi della distruzione del Pianeta Vegeta, era fuori dalla terra natale. La scena rappresentata, dunque, potrebbe fare parte di una sequenza originale.

Il modellino, ad ogni modo, è già disponibile al preordine sul sito ufficiale al prezzo di 253 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La statuetta è reperibile in edizione limitata di 150 pezzi e sarà possibile acquistarla solo fino a esaurimento scorte. Potete dare un'occhiata alla figure tramite la galleria di immagini allegata in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima creazione di DJFungShing Studio, vi piace? Diteci la vostra, come di conseuto, nello spazio dedicato ai commenti.