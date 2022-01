Dragon Ball, Ecco la pagina di gennaio 2022 del calendario

Dragon Ball è uno dei manga più iconici della storia. L'opera di Akira Toriyama è riuscita a colpire moltissime generazioni di giovani, prima con il manga e poi con l'anime trasmesso a più riprese anche in Italia. La serie originale del maestro Toriyama è stata pubblicata dal 1984 al 1995.

Dal 2015 viene pubblicato Dragon Ball Super, opera sequel dell'originale scritta sempre dal maestro Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il capitolo 79 di Dragon Ball Super è approdato su Manga Plus, e la pubblicazione online continua con un nuovo episodio ogni mese.

L'account Twitter ufficiale di Dragon Ball @DB_official_jp per celebrare il 2022 ha condiviso la pagina del calendario di gennaio 2022. Oltre ai giorni del primo mese dell'anno, nella pagina troviamo anche una splendida illustrazione di Akira Toriyama, che vede protagonista un Goku ancora bambino sulla sua nuovola, di fronte all'imponente Drago Shenron. La bestia divina tiene tra le sue zampe la Sfera del Drago con quattro stelle, ovvero quella appartenuta a Nonno Gohan.

Non ci viene in mente metodo migliore di uno splendido artwork del maestro Toriyama per iniziare con il botto il nuovo anno. Nel 2021 Dragon Ball ha compiuto 37 anni, un grandissimo traguardo per una serie leggendaria. Non ci resta che augurare al maestro Toriyama e al suo discepolo Toyotaro i migliori auguri per Dragon Ball Super nel 2022.