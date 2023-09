Dragon Ball: la pagina ufficiale ha cambiato logo? Forse c'è un indizio sul nuovo anime

Anche a distanza di anni, Dragon Ball rimane un franchise forte sempre amato dagli spettatori di ogni parte del mondo. Per questo Toei Animation ha intrapreso un nuovo corso alcuni anni fa, con la produzione di Dragon Ball Super. Quest'ultimo anime è però fermo in favore di alcuni film che sono stati proiettati nei cinema nel 2018 e nel 2022.

La serie continua sotto forma di manga, intanto però gli spettatori chiedono di più. E in arrivo sembra esserci un web anime dedicato a Dragon Ball, la cui natura è però sconosciuta. Non si sa se si tratta di una serie canonica, se legata alla saga Super o ad altri spin-off di videogiochi sullo stile di Super Dragon Ball Heroes, e bisognerà aspettare ancora prima di avere delle informazioni precise. Intanto però emergono altri indizi sulla natura del progetto.

Al New York Comic-Con ci sarà un annuncio dedicato a Dragon Ball, e quindi tutte le pagine della serie hanno cominciato a pubblicizzarlo. Tra queste, c'è la pagina creata di recente su Instagram Dragon Ball Anime Official. Proprio nelle scorse ore, insieme alla pubblicazione di un post dove campeggia il logo della prima serie di Dragon Ball con un colore arancione di fondo, viene confermato un panel speciale dedicato alla serie, con tanto di cambio della foto profilo della pagina eliminando ogni riferimento a Z o Super. Questo logo e la pagina sembrano indirizzare molto verso un web anime dedicato alla prima serie degli anni '80, con Goku bambino che andava in giro per un mondo per lui sconosciuto.

Non è detto che sia un indizio vero e proprio, con qualunque conferma ufficiale che arriverà soltanto il 12 ottobre in uno dei panel più attesi dell'anno.