Dragon Ball: la panoramica di tutte le serie, in ordine cronologico

Agli occhi di un neofita o di uno spettatore casuale, orientarsi in un franchise così stratificato e ipermediale come Dragon Ball può risultare un'impresa. Le serie in cui si suddivide sono numerose, ognuna delle quali presenta una relazione con il canone decisamente singolare, per cui è importante sondare in profondità il suo universo narrativo.

A primo impatto la suddivisione interna del franchise può perciò apparire complessa, anche se ad uno sguardo più attento mostra tutta la sua linearità, nonostante i segmenti che la compongono adottino delle strategie e delle logiche (anche interne) differenti, se non addirittura opposte. In questo senso, per godere di una panoramica più ampia sul franchise, bisogna partire dalle origini, proprio perché i primi passi del manga (e poi dell'anime che ne adatta il racconto) rivelano buona parte delle soluzioni e delle logiche su cui si costruirà la saga. La fondazione degli orizzonti canonici, infatti, inizia il suo corso con quello che viene solitamente definito il “primo Dragon Ball”, ovvero l'adattamento animato che ripercorre in 153 episodi i primi 194 capitoli della controparte cartacea, racchiusi poi in ben 16 volumi.

Qui Toriyama, oltre a presentare il modo in cui i primi compagni di Goku in Dragon Ball modellano l'eroismo del saiyan, fonda anche le logiche “episodiche” che permetteranno al racconto di codificare l'intero orizzonte mitologico del franchise, visibili – come vedremo – anche nelle istanze iniziali di GT. È grazie alle relazioni primigenie che il protagonista instaura nel corso dei vari mini-archi iniziali, e alle avventure che di volta in volta persegue nel corso della sua ostinata ricerca delle Sfere del Drago, che l'eroe perde progressivamente i tratti “alieni” che lo contraddistinguono, per instradarsi sulla via di una maturazione/evoluzione tutta umana, che lo porta a prendere sempre più contatto con la sua natura di saiyan, fino alle rivelazioni di Z.

Non appena termina l'ultima saga della serie originaria di Dragon Ball, si assiste ad un salto temporale importante, dopo il quale il racconto si innerverà di logiche ed istanze nuove, anche per quel che riguarda le opere cinematografiche. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutti i time-skip di Dragon Ball, al passaggio del tempo corrisponde non solo la maturazione di Goku e compagni, ma anche l'approdo della narrazione ad una cornice diversa. È così che Toei Animation, partendo dalle trasformazioni linguistiche dell'opera di Toriyama, dà vita ad un ciclo seriale inedito, composto da un numero mastodontico di episodi e di film (rispettivamente 291 e 15, contro i 153 episodi e i 4 lungometraggi del precedente segmento) adattati dai successivi (e conclusivi) 325 capitoli della controparte cartacea.

È con Z che il franchise, da lineare e crossmediale, diventa stratificato e transmediale. Se prima i character design erano contraddistinti da corporeità più rotondeggianti e sinuose, in linea con i registri più scanzonati anche delle saghe maggiormente drammatiche, ora le configurazioni grafiche sono sostituite da marche e stilemi diversi, che rendono da un lato i corpi più netti e muscolari e dall'altro attivano anche una saturazione dell'immagine, in piena continuità con l'enfasi sui linguaggi action e ipercinetici di cui si innervano adesso gli intrecci del racconto.

Un cambiamento che riguarda anche le opere cinematografiche, dal momento che le ultime pellicole di Z, seppur non rientrino tra i film canonici di Dragon Ball, iniziano ad adottare delle strategie diverse (e meno collaterali) rispetto al cosiddetto “canone”, fino a scadere con Super nella transmedialità, ovvero nella continuità reciproca tra le varie opere, ognuna delle quali entra in connessione con l'altra da un prospettiva narrativa, anche al di là dell'orizzonte produttivo - quindi manga, cinema o televisione - in cui viene realizzata.

Ma prima di soffermarci sull'ultima serie, occorre citare l'anime più inviso agli appassionati di Toriyama: ovvero GT. Ciò che rende Dragon Ball GT così controverso agli occhi degli spettatori è la sua natura “collaterale”, cioè di prodotto che opera al di fuori del canone, non essendo adattato da alcun capitolo del manga né facente parte di un universo condiviso. Non è un caso che l'anime sia anche il più breve tra tutti quelli realizzati sui saiyan (è composto da 64 episodi) anche più del reboot dello stesso Z, ovvero quel Dragon Ball Kai che ripercorre tutti gli eventi dell'iconica serie del franchise, ma in tempi e modi più sintetici. Ciò che permette al racconto del 2009 di racchiudere in “soli” 167 episodi l'intero campionario di intrecci che ha contraddistinto il prodotto centrale di tutta la mitologia di Dragon Ball, è l'adozione di tagli netti alla storia, e in particolare agli “allungamenti” di cui si è storicamente composta, oltre all'eliminazione degli elementi “filler”, cioè considerati riempitivi.

E si arriva così a Dragon Ball Super. Anticipato dal primo film “canonico” - e quindi transmediale del franchise, ovvero La battaglia degli Dei (2013) – l'anime debutta nel 2015 in versione animata, per poi dare vita alla controparte cartacea disegnata da Toyotaro e scritta dallo stesso Toriyama. Il manga, ancora in corso, si compone di 101 capitoli, mentre il prodotto animato ha concluso (almeno per adesso) il suo corso in un ciclo di ben 131 episodi, estendendo però il racconto, in piena ottica di transmedialità, agli orizzonti cinematografici, tanto che il film su Broly del 2018, e quello di Super Hero del 2022 sono entrati in netta continuità con le storie e gli intrecci della serie, sia cartacea che animata, rendendo così ancora più stratificato un franchise, che in attesa di Dragon Ball Daima, si compone nella sua totalità di 806 episodi, 620 capitoli, 21 lungometraggi e 7 speciali televisivi.