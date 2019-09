Dragon Ball: un particolare Hashtag sblocca l'emoticon di Cell su Twitter

La popolarità di Dragon Ball non si ferma solo all'opera fumettistica o all'adattamento animato, ma si estende a macchia d'olio anche nel campo mobile con Dokkan, che ha raggiunto un importante traguardo.

Recentemente il videogioco per smartphone ha accumulato 300 milioni di download in tutto il mondo, e per celebrare questo grande risultato è stata introdotta un'emoticon di Perfect Cell su Twitter, che può essere sbloccata attraverso l'inserimento del seguente hashtag: #ぶるぁぁぁぁぁ.

Questa particolare scrittura richiama il verso di Cell in battaglia, che fu interpretato magistralmente dal doppiatore Norio Wakamoto. Non è chiaro per quanto ancora l'emoticon sarà disponibile sulla piattaforma, ma nel mentre i fan si stanno divertendo ad usarla a tutto spiano.

E' curioso come sia stato scelto Cell e non un altro villain del franchise, segnale di come l'antagonista goda ancora di una grande considerazione in Giappone. Del resto l'arco di Cell può vantare alcuni tra i momenti più belli dell'intera serie, dal combattimento di Gohan Super Saiyan di secondo livello fino al sacrificio di Goku, e chissà che in futuro non rivedremo il personaggio in qualche veste inedita nella serie di Dragon Ball Super.

Dragon Ball è stato votato come il manga più rappresentativo dai giapponesi. Avete letto dell'uomo che ha lasciato la propria attività per dedicarsi al merchandise della serie?