Dragon Ball: una particolare lampada realizzata con le Sfere del Drago

Il merchandise di Dragon Ball, nel corso degli anni, ci ha mostrato pressoché di tutto. Eppure talvolta i fan non mancano di mostrare la loro creatività. Recentemente, un appassionato ha trovato il modo per realizzare una particolare lampada delle Sfere del Drago.

Stando al creatore, l'utente di Reddit "/tannerjohngates", l'impianto sarebbe abbastanza semplice da realizzare, a patto di voler investire un po' di denaro. Da quanto è risultato, la lampada è stata progettata a partire da un set preconfezionato di Sfere del Drago acquistate su Ebay, che il fan ha poggiato su un panno rosso. A questo punto un rilevatore di movimento si occupa di accendere la lampadina, situata sotto il tessuto, per la durata di un minuto. In definitiva questa lampada non è dunque troppo complicata da realizzare.

Ad onor del vero, dobbiamo però porre almeno una critica al simpatico proposito che, come è possibile notare dal video in calce, non è in grado di garantire un'illuminazione soddisfacente. Si tratta in fin dei conti di un progetto esclusivamente legato al compiacimento che un set di questo tipo possa fornire ad alcuni appassionati.

Per quanto riguarda l'opera tuttora in corso di Akira Toriyama, Dragon Ball Super, va avvicinandosi l'attesa data del 9 maggio. Proprio in occasione del "Goku Day" è stato confermato verrà diffuso un importante annuncio, da molti identificato come la rivelazione di Dragon Ball Super 2. Nel mentre, riferendoci al manga, è notizia freschissima quella dell'uscita in Italia del settimo volume di Dragon Ball Super.