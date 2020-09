Dragon Ball: un peculiare Super Saiyan God prende vita grazie a questo cosplay low cost

Inutile girarci tanto attorno, il successo di Dragon Ball è indubbiamente legato ai suoi personaggi e agli incredibili combattimenti che hanno caratterizzato il franchise fin dagli albori della serie, momenti che hanno saputo conquistare un'infinità di lettori e spettatori sparsi in tutto il mondo.

La fama ottenuta dal brand nel corso di questi lunghi decenni è oramai assodata, con innumerevoli fan che non perdono mai l'occasione d'elogiare la serie - come dimostrato dai cosplay e dalle fan art che ogni giorno giungono sui social -, la quale continua ad arricchirsi di produzioni a tema pensate proprio per tenere sempre impegnata la fanbase.

Tra i tantissimi utenti lanciatisi nella realizzazione di cosplay a tema, figura in particolare anche il ben noto lowcostcosplayth, utente che ha saputo conquistare il web grazie ai suoi cosplay a costo zero e quindi spesso caratterizzati da simpaticissime - e alle volte geniali - idee per la loro realizzazione. Giusto recentemente, il ragazzo ha deciso di condividere un'altra delle sue creazioni, ovvero una riproduzione della trasformazione Super Saiyan God che, come visionabile a fondo news, è andata concretizzandosi grazie all'utilizzo di un'anguria. Il lavoro, nella sua semplicità, ha ovviamente conquistato migliaia e migliaia d'utenti, i quali hanno elogiato soprattutto la creatività del lavoro.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre recentemente è stato pubblicato anche il nuovo episodio dedicato alla serie fanmade Dragon Ball Deliverance.