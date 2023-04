Dragon Ball: i peluche di Goku e Bulma portano gli appassionati indietro di 40 anni

Con il manga di Dragon Ball che si avvicina al 40° anniversario dal debutto del primo capitolo sulle pagine di Weekly Shonen Jump, non mancano le iniziative volte a celebrare il compleanno dell'opera firmata Akira Toriyama. Ecco del nuovo merchandising che riporterà indietro nel tempo i fan.

Se con Dragon Ball Super i fan assistono a un Goku ormai in grado di sfidare gli dei e utilizzare tecniche angeliche, i lettori di vecchia data si ricordano ancora di quando il Saiyan che ancora non era conosciuto con il nome di Kakarot era un bambino semplice, puro e ingenuo che non sapeva riconoscere il genere femminile da quello maschile.

La prima parte di Dragon Ball, che culmina con il 23° Torneo Tenkaichi, racconta appunto le avventure di un giovanissimo Goku, il quale dopo aver casualmente incontrato Bulma si mise in viaggio per mettersi alla ricerca delle Sfere del Drago, di cui suo nonno gli lasciò in eredità quella con quattro sfere. Se volete ripercorrere la storia, ecco il riassunto di Dragon Ball dalla prima saga fino a Super.

A farci tornare a questi tempi ormai lontanissimi ci pensa il nuovo merch dedicato a Dragon Ball lanciato sul sito ufficiale del franchise. Per rammentare i primi capitoli verranno messi in commercio due peluche, uno che ritrae Goku bambino con ancora addosso la sua prima tuta viola, quella utilizzata prima di diventare allievo del Maestro Muten, e uno di Bulma in pigiama rosa.