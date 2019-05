Dragon Ball: Per l'editor DB Evolution è uno dei più grandi fallimenti del cinema

Non ci sono dubbi riguarda al fatto che l'opera di Akira Toriyama, Dragon Ball, sia una delle serie maggior successo ad oggi. Tuttavia, questo non significa che tutto ciò che sia stato prodotto per il franchise sia di qualità. Infatti, nessuno si sarebbe aspetto il flop assoluto di Dragon Ball Evolution, l'adattamento live-action della serie.

Nono si tratta in realtà del primo adattamento cinematografico di Dragon Ball. In precedenza infatti, era stato prodotto in Thailandia, Dragon Ball: The Magic Begins, che si potrebbe al massimo definire "ironico". Tuttavia, nonostante gli appassionati sembrano essersi dimenticato di quel disastro di Dragon Ball Evolution, un uomo sembra non esserci riuscito.

L'editor del manga di Dragon Ball sembra non essere riuscito a dimenticarlo e di recente, Kazuhiko Torishima, durante una conferenza tenuta alla Bunka Gakuen University, si è aperto davanti ai fan parlando della pellicola senza mezzi termini.

Secondo Torishima, Dragonball Evolution rappresenta il "più grande fallimento per quanto riguarda un adattamento per il grande schermo".

Torishima ha inoltre continuato raccontando come lui e Shueisha non siano stati in grado di imporsi anche a causa dei 45 milioni di dollari richiesti dalla 20th Century Fox per non avere libertà riguardo la scrittura della sceneggiatura, che a quel tempo equivaleva a circa il 70% del profitto annuale della casa editrice.

Infine, l'editor promette che se mai dovesse esserci un altro adattamento cinematografico di Dragon Ball, questa volta faranno il possibile per avere l'ultima parola.

