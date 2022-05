Dragon Ball: perché Chichi dice che Goten è diventato un teppista quando si trasforma?

La saga di Cell si concluse con un colpo di scena che provocò la morte di Goku e la vittoria di Gohan. La pace tornò sulla Terra e si alzò il sipario su un nuovo scenario di Dragon Ball, con l'ultima saga, quella di Majin Bu. Gohan ormai aveva quasi appeso al chiodo la carriera da combattente, limitandosi a pochi salvataggi.

Se lui aveva smesso di crescere, lo stesso non si poteva dire del fratello. La nuova generazione di saiyan in arrivo, quella di Goten e Trunks, aveva un potenziale nettamente superiore alla precedente. Infatti il giovane Goten si scoprì capace di trasformarsi in Super Saiyan da molto piccolo, battendo tutti i record dei suoi predecessori. Però quella trasformazione fu anche una scena comica che coinvolse Chichi.

Perché in Dragon Ball Z la prima volta che Goten si trasforma in Super Saiyan, Chichi gli dice che è diventato un teppista? Ciò ha a che fare con la cultura giapponese e i loro tratti somatici: per natura, tutti i giapponesi hanno i capelli neri o al limite castani scuri, di conseguenza un colore appena più chiaro risalta molto. Negli anni '80 e '90, ma ancora oggi in certi contesti, i giapponesi biondi erano quindi persone che si tingevano i capelli e che fondamentalmente volevano ribellarsi alla società giapponese.

Molto spesso quindi questi diventavano teppisti, attaccabrighe, bosozoku e altro ancora. Ecco quindi perché Chichi esclama quella frase quando Goten tira fuori i suoi capelli biondi da Super Saiyan invece dei neri con cui è nato. Ora Goten sta crescendo e lo vedremo in un altro modo nel film Super Hero.