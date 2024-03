Dragon Ball: perché la fusione tra Goku e Piccolo non ha funzionato? La spiegazione

Una delle tecniche più potenti introdotte in Dragon Ball Z e ripresa successivamente, anche nelle pellicole del franchise, è la fusion. Effettuabile in due modi distinti, indossando gli orecchini Potara o attraverso la singolare danza di Metamor, la fusion genera combattenti fenomenali, come Gogeta visto in azione anche nella pellicola di Broly.

Proprio in quella pellicola, Goku e Piccolo propongono all’orgoglioso principe dei Saiyan di eseguire la danza Metamor per avere maggiore speranza di riuscire a fermare la furia del guerriero leggendario. Perciò si lanciano in una dimostrazione pratica delle mosse necessarie ad attivare la fusion, e pur ricreandole con precisione, Goku e Piccolo non si fondono. Ma per quale motivo?

Tra gli appassionati c’è chi sostiene due teorie. La prima vedrebbe un dislivello tale tra i due da non consentire la riuscita della fusion. Sebbene Piccolo abbia raggiunto un ottimo livello, non è ancora paragonabile al Super Saiyan Blue di Goku, ultima trasformazione ottenuta dal protagonista in quel momento della storia. La seconda, invece, si basa sul fatto che la loro danza doveva essere una mera dimostrazione, e i due non avevano realmente intenzione di fondersi in un nuovo combattente.

Esiste però una terza teoria, secondo la quale Piccolo in realtà avrebbe un livello adeguato a unirsi a Goku, ma i due avrebbero deliberatamente scelto di non farlo per non dare vita ad una creatura troppo potente e dal carattere peculiare, mantenendo le loro personalità distinte. Resta, però, molto sensata e plausibile la seconda ipotesi. Fondersi per dimostrare l’efficacia della tecnica avrebbe potuto confondere Vegeta, il quale avrebbe poi dovuto attendere anche del tempo, fino ad una mezz’ora, per provare le mosse della danza con Goku.

In conclusione, vi lasciamo all'evoluzione della serie di Dragon Ball, da fantasy a sci-fi.

