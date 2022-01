Dragon Ball: perché Gohan sarebbe più forte di Goku? Una spiegazione nella biologia

Per tutta la durata di Dragon Ball Z è stato fatto presente come i mezzi saiyan avessero un potenziale infinitamente maggiore rispetto ai saiyan puri. Goku ha infatti addestrato Gohan anche con questo in mente, facendo sempre presente quanto fossero alte le vette che poteva raggiungere il figlio.

Perché c'è questa dedizione verso i mezzi saiyan, e perché un personaggio come Gohan dovrebbe essere più forte di Goku? La risposta al quesito dato da Akira Toriyama in Dragon Ball Z arriva addirittura da uno scienziato, il dottore giapponese Yudai Okuyama. Secondo una teoria che ha espresso Okuyama, che ha parlato anche al sito ufficiale di Dragon Ball, il processo che porta Gohan - e i mezzi saiyan in generale - a essere più forte del genitore è il fenomeno noto come eterosi.

"L'eterosi - o vigore ibrido - è un termine utilizzato per descrivere i benefici di una progenie ibrida, ottenuta dai vantaggi biologici di entrambi i propri genitori, finendo per essere più forte di loro, ottenendo così il meglio dei due mondi. In agricoltura, vengono utilizzati i meccanismi di eterosi per creare innesti che possano permettere al raccolto di crescere uniformemente, essere più resistente, per essere più saporito, e cose del genere. La forza di Gohan potrebbe essere dovuta all'eterosi. Tuttavia, manifestare questo fenomeno non è assolutamente semplice dato che entrambi i genitori devono possedere dei tratti forti particolarmente vantaggiosi."

Ovviamente il discorso è riferito anche a Goten e Trunks, nella stessa situazione del primo mezzo saiyan di Dragon Ball Z. In ogni caso, una fusione tra Gohan e Goku sarebbe sicuramente più forte.