Dragon Ball: perché Goku diventa biondo quando si trasforma? Toyotaro smentisce Toriyama

La prima trasformazione in Super Saiyan di Goku è uno dei momenti migliori di Dragon Ball, una scena iconica che qualsiasi appassionato conosce a memoria. Questa scena, all'epoca, provocò tuttavia non pochi dubbi a causa del cambio di colore di capelli di Goku. Il motivo di tale scelta sembrava chiaro, almeno fino a oggi.

In passato, Akira Toriyama ha chiarito il motivo per cui i capelli di Goku diventarono biondi in Dragon Ball. Tale scelta stilistica dell'autore non venne presa per una scelta precisa di design, ma per pigrizia. Il maestro rivelò infatti che i capelli dei Super Saiyan diventano biondi per ridurre la mole di lavoro. Nei panel del manga, infatti, il biondo si tramuta in bianco e il mangaka non deve riempire di nero l'acconciatura. Ebbene, pare che questa sia una burla di Toriyama.

Nella seconda parte dell'intervista a Toyotaro pubblicata sul sito ufficiale di Dragon Ball, l'erede del maestro ha parlato della questione rivelando la sua versione dei fatti. A suo modo di vedere le cose, è impossibile che Toriyama-sensei abbia deciso di far diventare biondo Goku semplicemente per pigrizia. Il motivo è semplice e basta osservare con attenzione i panel del manga. Quando Goku diventò biondo su Namek, l'autore dovette comunque disegnare di nero la maglietta di Goku per creare un contrasto. Se Toriyama non avesse dipinto di nero la maglia del protagonista, i panel sarebbero risultati eccessivamente bianchi e vuoti. Secondo Toyotaro, dunque, quando Toriyama spiegò il motivo per cui i capelli di Goku diventarono biondi, stava semplicemente cercando una risposta umile e divertente. Insomma, Toriyama ha trollato tutti per anni!

La stessa cosa accade anche per gli ambienti. Il maestro Toriyama disse di non arricchirli eccessivamente per non creare ulteriore lavoro. Per Toyotaro, invece, questa scelta è un modo per mettere in risalto i personaggi principali e non intralciare la loro presenza mettendoli sempre in primo piano.