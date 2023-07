Dragon Ball: perché Goku è cresciuto così velocemente? La decisione di Akira Toriyama

Ci sono tanti problemi in Dragon Ball, il manga e soprattutto anime che ha fatto la storia dell'industria. La cultura nipponica ha risentito positivamente per anni dell'influenza del genio di Akira Toriyama e deve soprattutto ringraziare Son Goku, il protagonista, ancora oggi uno dei personaggi più riconoscibili a livello globale.

Tuttavia, Goku non è sempre stato l'adulto che si vede in Dragon Ball Z, la parte più ricordata dalla maggior parte degli appassionati. Ricordando l'inizio della serie, quando c'era un tono molto più avventuroso e meno drammatico, Goku era un ragazzino con un corpo tozzo e basso. Quel fisico però è sparito nel corso del tempo, lasciando spazio a un guerriero che maturava sempre di più, diventando dapprima adolescente, poi un giovane adulto e poi un adulto in piena regola con le saghe di Z.

Perché Goku è cresciuto così tanto e così velocemente in Dragon Ball? Di solito, i protagonisti crescono una, massimo due volte, con un timeskip ben piazzato. Rufy, Naruto, Ichigo e tanti altri personaggi degli shonen infatti sono cresciuti soltanto una volta. Invece, Toriyama ha deciso di optare per un percorso particolare, che ha mostrato la crescita del Goku saiyan e terrestre in più modi nel corso del tempo.

La motivazione è stata confermata da Torishima, vecchio redattore di Weekly Shonen Jump che a quei tempi si occupò del manga di Toriyama. L'autore aveva deciso che, per virare più facilmente verso una serie di combattimenti, il corpo di Goku non andasse più bene. Era necessario farlo crescere, renderlo più snello e adatto a scene d'azione impattanti. Torishima all'epoca era preoccupato, non voleva cambiare quel protagonista che aveva ottenuto risultati strabilianti.

Eppure, quando Torishima chiese consiglio al caporedattore dell'epoca, ricevette un apatico "certo, perché no?". Il risultato fu convincente: al netto di una sola telefonata critica che arrivò agli uffici di Weekly Shonen Jump, Dragon Ball continuò a conservare il primo posto nei sondaggi e nelle vendite. Il Goku adulto non ebbe quindi un effetto negativo, con le preoccupazioni del redattore infondate.