Dragon Ball, perché Goten e Trunks non hanno mai avuto la coda?

La coda è uno dei tratti distintivi dei Saiyan, che ha cambiato spesso le carte in tavola durante gli scontri in Dragon Ball, ma allora perché Goten e Trunks non ne hanno mai avuta nel corso dell'opera?

Dopotutto Gohan, figlio di un Saiyan e di un'umana, la coda l'ha sempre avuta, trasformandosi anche in Oozaru durante lo scontro con Vegeta. Perciò teoricamente sia Goten sia Trunks avrebbero dovuto possedere questa peculiarità fin dalla nascita.

La versione più accreditata, e forse la preferita dai fan, è che Akira Toriyama si è semplicemente dimenticato della cosa, e non avendole disegnate all'inizio ha poi smesso di farlo. Anche se non c'è una conferma ufficiale, Toriyama è noto per queste sviste, basti ricordare come Toriyama si fosse dimenticato di Super nel titolo di Dragon Ball Super Super Hero.

Ci sarebbero però poi anche spiegazioni plausibili che avrebbero senso ai fini della storia, come per esempio Chichi e Bulma che tagliano la coda dei due neonati poco dopo il parto onde evitare incidenti come appunto la trasformazione improvvisa in Oozaru.

La coda poi non sempre ricresce una volta tagliata, ma la spiegazione può anche risiedere nel fatto che essendo Goten e Trunks mezzi Saiyan potrebbero non aver ereditato la coda.

E secondo voi qual è il vero motivo?