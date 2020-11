Dragon Ball: perché Goten e Trunks non hanno la coda? Discutiamone

Da Goku a Vegeta, passando poi per Gohan, tutti i Saiyan di Dragon Ball possiedono la loro caratteristica coda. Ma allora perché Goten e Trunks ne sono sprovvisti? È stata una dimenticanza di Toriyama o ci sono motivi più profondi?

I Saiyan sono una razza guerriera temuta in tutta la galassia per la loro forza. Loro caratteristica principale è la possibilità di trasformarsi in una gigantesca scimmia guardando la luna piena. Nella prima saga di Dragon Ball Z possiamo ammirare Goku, Gohan e Vegeta trasformarsi in Oozaru, ma in seguito questa trasformazione è stata completamente cancellata dal franchise. Secondo il fandom, Akira Toriyama si è semplicemente scordato di questa caratteristica, fattore che avrebbe privato Goten e Trunks della loro coda.



A Goku, che in forma Oozaru ha accidentalmente ucciso suo nonno Gohan, viene tagliata la coda per un totale di tre volte. Nonostante gli sforzi dei suoi genitori, anche Gohan si trasforma in uno scimmione dopo essere stato portato nella natura selvaggia da Piccolo. Per bloccarlo, il Namecciano è stato addirittura costretto a distruggere la luna; solamente in seguito gli ha strappato via la coda.



Stando alla guida Daizenshuu, la coda di un Saiyan ricresce quando esso si trova in una situazione di pericolo immediato. Nel videogioco Dragon Ball Z: Kakarot, invece, viene spiegato che qualora venga tagliata, la coda ha una possibilità dell'8% di ricrescere. Ma se un Saiyan supera il potere della forma Oozaru allora la coda non ha possibilità di rispuntare.



Basandosi su questa informazione, che tuttavia non è ancora chiaro se sia canonica o meno, Goten e Trunks potrebbero non aver mai avuto una coda semplicemente poiché sarebbero già più forti della loro forma scimmione.

Secondo alcune teorie dei fan, invece, i due giovani Saiyan sarebbero stati privati della coda alla nascita. Dunque, Chichi e Bulma, consce del pericolo, avrebbero deciso di recidere la coda già alla nascita. Inoltre, Goten e Trunks sono nati da un incrocio tra un Saiyan e una terrestre, altro possibile motivo per cui non avrebbero ereditato la coda tipica della loro razza.