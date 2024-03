Dragon Ball: perché il kienzan si carica di una valenza così simbolica per Crilin

Agli occhi di Toriyama, le tecniche di combattimento dei Guerrieri Z trascendono la loro mera funzione offensiva, per caricarsi di valenze plurime e soprattutto semantiche. Tanto che nel corso delle saghe di Dragon Ball, una mossa come il kienzan ha rappresentato per Crilin il veicolo stesso attraverso cui esprimere sé stesso e la propria identità.

Date le logiche ipercinetiche su cui si fonda il manga, ad ogni personaggio, sia nella schiera degli eroi sia nel campionario degli antagonisti, è assegnata una tecnica di riferimento che ne simbolizza tanto lo spessore combattivo, quanto i processi di maturazione di cui il determinato guerriero è oggetto lungo il prosieguo della narrazione. Se, ad esempio, le evoluzioni della Kamehameha in Dragon Ball si sono di volta in volta sovrapposte alle tappe evolutive di Goku, rappresentandone sia l'iniziazione metaforica alle arti marziali, sia la sublimazione del suo sistema valoriale, un discorso analogo lo si può avanzare per quanto concerne il kienzan, da intendere qui come la cartina tornasole della personalità di Crilin: e del ruolo che il personaggio è arrivato ad esercitare nell'opera.

La tecnica in questione, che consente a chi la usa di canalizzare il proprio ki (qui tutto ciò che sappiamo sulla forza vitale di Dragon Ball) in un cerchio energetico a lunga gittata, è stata appresa dal compagno di Goku durante – guarda caso - il (lungo) periodo di allenamento con il Maestro Muten. E dal momento che la stessa Kamehameha ha rappresentato il simbolo della complicità emotiva tra Goku e il suo fedele compagno, ecco che lo sviluppo del kienzan si è configurato, agli occhi di Crilin, non tanto come lo strumento con cui trascendere i propri limiti fisici – specialmente rispetto ai saiyan – ma soprattutto come veicolo attraverso il quale rendere manifesta la propria attitudine di “spalla”.

Se nella prima sezione del manga, dove il divario tra protagonisti non era così accentuato e irreversibile, il kienzan funge ancora da mossa di offesa, nel momento in cui la narrazione approda al ciclo produttivo di Z, la tecnica si apre a livelli di lettura differenti, forse anche più eminentemente simbolici. Nella saga dei saiyan, ad esempio, il guerriero si serve del cerchio energetico non per abbattere Vegeta, ma per tagliargli la coda, in modo da permettere ai suoi compagni, responsabili dell'esito della battaglia, di neutralizzare una minaccia solo apparentemente insormontabile.

Lo stesso andamento lo ritroviamo poi anche nei successivi utilizzi della tecnica, con il kienzan che funge da elemento di distrazione sia contro Freezer (nel pieno di una delle tre battaglie più lunghe ed estese di Dragon Ball Z) sia nei confronti di Cell, durante i quali Crilin concretizza la sua funzione “ancillaria”, grazie all'uso di una mossa deliberatamente secondaria e non finalistica: atta, in linea con il ruolo dell'eroe, a coadiuvare i suoi compagni nel tentativo di neutralizzare nemici dal potenziale sempre più inarrivabile. Contro cui Crilin non rinuncia di certo a combattere, fino a declinare, attraverso il kienzan, la sua esigua ma nel contempo fondamentale funzione narrativa.

