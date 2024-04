Dragon Ball: perché Majin Vegeta è la tappa centrale del percorso redentivo del saiyan

Sin dal momento in cui ha debuttato nelle pagine di Akira Toriyama, la trasmutazione in "Majin Vegeta" da parte del guerriero si è palesata, agli occhi dei lettori di Dragon Ball, alla stregua di un'epifania: soprattutto per la radicalità con cui l'antieroe è arrivato qui ad abbracciare la catarsi attraverso il riconoscimento della fallibilità del suo orgoglio.

Per quanto Vegeta abbia sempre visto in Gohan l'immagine del saiyan ideale di Dragon Ball, è pur vero che nessuno, come il padre di Trunks, è arrivato ad incarnare l'orgoglio e il sistema valoriale della razza guerriera di cui è stato il principe. E data la natura del personaggio, era logico che l'autore facesse passare tutti gli sviluppi e le evoluzioni (sia personali che fisiche) di cui è stato oggetto l'eroe attraverso le logiche del combattimento. Per Vegeta affrontare e superare nemici sempre più formidabili in battaglia equivale non solo ad omaggiare le radici identitarie che lo caratterizzano, ma a sublimare nello scontro fisico ogni valore, crisi e ideale che ha attraversato la personalità del guerriero sin da quando si è presentato sulla Terra nelle vesti di diabolico conquistatore. Ed è per questo motivo che una buona parte – se non la stragrande maggioranza – dei momenti più iconici su cui il personaggio ha costruito la propria relazione con il pubblico, sono da individuare tanto nelle battaglie in cui si è profuso, quanto in quei rari istanti in cui è arrivato a prendere atto della incongruenze del suo orgoglio. A partire dall'ultimo confronto con Goku durante la saga di Majin Bu.

Da questa prospettiva, la propensione ad accettare il male, e a generare il proprio potere saiyan dall'incursione nelle pulsioni più umbratili del proprio animo, ha illustrato le crisi esperite dal guerriero fino a quel momento, mettendo nel contempo in moto l'ultimo atto del suo percorso verso la redenzione: da far transitare attraverso un brutale gesto di violenza. Come ben sappiamo, sin dall'istante in cui Vegeta ha conosciuto l'affetto dei suoi cari, il co-protagonista di Dragon Ball è stato immesso su un cammino catartico, riconducibile alla necessità di porre rimedio agli errori del passato, attraverso una rinnegazione assoluta dei suoi trascorsi truculenti.

Ma tale traiettoria, apparentemente priva di ostacoli o deviazioni, è stata costantemente compromessa dal confronto diretto con Goku, il quale, a differenza del principe, era in grado di superare i propri limiti, proprio in assenza di un passato traumatico da soprassedere. Ecco allora che il padre di Trunks, giunto ad un perverso punto di rottura, non ha avuto più la forza di respingere le debolezze intestine del proprio animo: cedendo, di conseguenza, ai richiami umbratili della propria natura guerresca, fino a trovare nello spirito autodistruttivo della configurazione “Majin” lo strumento con cui obliterare il divario con il rivale.

Ma come abbiamo anticipato, tale trasformazione non è entrata nell'immaginario collettivo “solamente” per la naturalezza con cui ha eviscerato le crisi del saiyan: ma in particolare, per la radicalità con la quale gli ha rivelato tanto la fallibilità dei suoi sentimenti, quanto la necessità di superarli per mezzo di un gesto sacrificale che ponesse allegoricamente (e anche fisicamente) fine a quelle storture dell'animo che si è sempre portato dietro. Metabolizzate, una volta per tutte, in quel tragico e al tempo stesso catartico momento finale davanti a Majin Bu.

Seppur l'autore, come abbiamo visto nella nostra ricognizione sulle ragioni che avevano spinto Toriyama a smettere di disegnare Dragon Ball all'apice del suo successo commerciale, avesse concepito la saga degli androidi come il culmine reale del manga, è anche vero che il racconto non poteva davvero terminare senza prima aver mostrato la redenzione finale di Vegeta, coincisa qui con il sacrificio mortale dell'eroe.

Davanti allo strapotere del villain, il padre di Trunks mette finalmente da parte l'orgoglio, e si mostra in tutta la sua vulnerabilità. Lo vediamo girarsi verso Piccolo, e portare alla luce una domanda la cui risposta gli faceva vibrare ogni corda dell'anima. “Dimmi, rivedrò Kakarot?” chiede al namecciano senza mostrare l'emozione che gli scorre sul volto. “No, non lo rivedrai” gli risponde Piccolo. A queste parole di ghiaccio reagisce con un tremolio delle palpebre, a testimonianza di quanto il dolore provato dall'eroe fosse intenso. Perché Vegeta ha sempre visto in Goku lo strumento con cui affermare la propria essenza di saiyan nel mondo, e l'impossibilità di rincontrarlo gli preclude non solo la gioia di una futura battaglia, ma determina la cancellazione di tutto ciò per cui si è a lungo allenato. E preso atto del suo destino, si fa esplodere davanti a Bu, accettando finalmente quella redenzione a cui aveva anelato sin da quando aveva conosciuto il calore dei suoi affetti.

