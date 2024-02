Dragon Ball, perché Muten non invecchia mai? Il segreto del Genio delle Tartarughe

Tornato a rivestire un ruolo di primissima importanza durante il Torneo del Potere di Dragon Ball Super, il Maestro Muten è una delle figure più affascinanti dell'universo narrativo creato da Akira Toriyama. Nonostante sia un 'semplice' umano, infatti, è dotato di abilità formidabili, quasi come quelle di Saiyan, Namecciani e androidi!

Il Genio delle Tartarughe è uno dei maestri di Goku in Dragon Ball, forse quello più importante e a cui il pubblico è maggiormente affezionato. Viene introdotto nella serie originale ed è lui a impartire i più importanti principi delle arti marziali e dell'allenamento a Goku. Inoltre, è colui il quale gli affida in dote la mitica Kamehameha. Ma vi siete mai chiesti la sua età?

Già in Dragon Ball Muten appare come un anziano vecchietto. Eppure, nonostante di anni ne siano passati in abbondanza fino a Dragon Ball Super e tutti gli altri personaggi siano cresciuti, il Genio delle Tartarughe non sembra invecchiato neppure di un anno. Com'è possibile?

In Dragon Ball Super Muten ha circa 350 anni, facendo di lui l'umano più longevo di sempre. Ma qual è il suo segreto? La sua incredibile longevità viene spiegata sin dall'inizio dell'opera. Il motivo per cui Muten non invecchia mai in Dragon Ball è perché possiede l'elisir di lunga vita. Nell'episodio 75 di Dragon Ball Super (trattasi di un filler) ci viene invece fornita un'altra versione. Goku e Crilin vengono inviati da Muten a raccogliere la Pianta del Paradiso, un'erba medica rarissima che possiede la proprietà di prolungare la durata della vita. È con questa pianta, forse, che Muten ricava l'elisir di lunga vita.