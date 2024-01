Dragon Ball: perché i primi compagni di Goku hanno modellato l'eroismo del saiyan

Per quanto il percorso di Goku sia stato cadenzato nel tempo da eventi perlopiù incredibili e iperbolici, la sua natura di saiyan, di guerriero e poi di uomo è stata codificata sin dai primissimi capitoli di Dragon Ball, grazie alla compagnia di fedeli e stravaganti amici, a cui l'eroe deve tutto il processo di maturazione a cui è andato incontro.

Non è un caso che il primo numero di Dragon Ball, il capitolo che ha fondato le basi per la sua mitologia, sia incentrato proprio sulla costruzione del rapporto d'amicizia tra il protagonista e la sua compagna di avventura: Bulma. Qui la ragazza, ancora contraddistinta da una certa immaturità giovanile nonostante l'alto grado di intelletto che la caratterizza, non rappresenta solamente il primo aggancio per Goku al mondo reale, ma costituisce ai suoi occhi lo strumento nevralgico per la sua umanizzazione/maturazione. Il saiyan, al tempo privo di qualsiasi sovrastruttura o di etichetta etica e morale, trova infatti nella figura di Bulma lo specchio della sua diversità genetica, l'elemento che lo porterà, grazie al contatto con la ragazza, sulla via dell'umanità. Tanto che se non ci fosse stata l'erede della famiglia Brief, non solo Goku non avrebbe potuto ricercare la tanto amata sfera del nonno (quella a quattro stelle) ma non avrebbe neanche appreso tutte quelle caratteristiche che lo hanno reso un eroe così indiscutibilmente umano.

Se Bulma ha portato il giovane saiyan sulla via dell'umanismo, il secondo incontro ha avviato il personaggio – e per estensione, il manga – verso gli orizzonti del combattimento: stiamo parlando di Yamcha. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo in ordine cronologico i time-skip di Dragon Ball, qui l'opera di Toriyama era ancora contraddistinta dai registri comici e leggiadri dell'avventura episodica, e lo scontro con il guerriero, così deliberatamente grottesco e privo di alcun accenno alla gravitas, riflette in sé tutte le logiche innate a cui l'autore aveva destinato i linguaggi iniziali del manga. Un elemento che potremmo estendere anche al successivo incontro con il maiale trasformista Oolong, a cui va legata la prima esperienza “d'avventura” del saiyan, nata sotto l'insegna del divertissement e della positività.

E si arriva così agli incontri nevralgici del manga. Perché è nel momento in cui Goku fa la conoscenza prima del Maestro Muten, e poi di Crilin, che Toriyama inizia a suggellare i canoni della mitopoiesi, ovvero a costruire gli orizzonti mitici di Dragon Ball partendo dalle logiche basiche dell'addestramento. Il primo è, a tutti gli effetti, colui che inizia il giovane protagonista alle arti marziali, permettendogli in seguito di apprendere quella stessa mossa a cui Goku legherà per sempre il suo immaginario: la kamehameha. Il secondo dei due, invece, sintetizzerà sia per il saiyan che per i lettori quei canoni di cameratismo e complicità emotiva che segneranno da quel momento in poi tutte le logiche del manga di Toriyama, al punto che se vogliamo davvero individuare il punto di partenza dell'evoluzione di Goku, e del manga di cui è protagonista, non possiamo che legarlo alla presenza di Crilin.

Da queste relazioni, allora, si rifrangeranno non solo i prodromi per il percorso verso l'eroismo di Goku, ma tutte le istanze che hanno reso così iconico il manga di Toriyama. E da tale prospettiva, se nel 2024 una serie come Dragon Ball Daima ha l'occasione di rifondare la mitologia di Dragon Ball, è proprio perché le fondamenta mitologiche del manga sono state sublimate in questi primi capitoli da connessioni emotive talmente universali e sincere, che non smetteranno mai di essere attuali, e di stregare le menti di ogni appassionato.