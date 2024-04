Dragon Ball: perché il sacrificio di Piccolo rappresenta uno degli eventi nevralgici di Z

Ogni volta che si volge il pensiero a Piccolo, si tende ad individuare la fonte del suo spessore drammatico non nelle battaglie a cui ha preso parte, ma nei valori che è arrivato ad incarnare nel corso di Dragon Ball. Eppure è proprio il sacrificio che il namecciano compie durante lo scontro con Nappa che codifica la sua reale funzione narrativa in Z.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutte le forme di Piccolo viste in Dragon Ball, il cammino verso l'eroismo del mentore di Gohan non si ramifica alla stregua di un classico percorso di redenzione, ma delinea una vera e propria traiettoria di rinascita. Tanto che il namecciano, per poter inseguire quelle propulsioni alla divinizzazione che ne hanno cadenzato tutto il suo andamento narrativo, ha dovuto prima conoscere le pulsioni più oscure e nefaste dell'animo “umano”, per poi arrivare a trascenderle, in vista della sua ascesa simbolica: sia in qualità di essere onnisciente, sia nelle vesti di “precettore”. Ed è proprio a questo livello pedagogico che riconduciamo una delle (tante) valenze semantiche del combattimento in cui Piccolo trova, per la prima volta nel manga, la morte: ovvero nella battaglia contro Nappa, durante il ciclo di capitoli iniziale di Z.

Se il confronto precedente con il fratello di Goku spinge il namecciano a sovrapporre la propria sfera di intenti e di interessi a quella degli eroi (una delle tante funzioni “mitopoietiche” che rendono Radish una figura così centrale nell'economia di Dragon Ball) è nel momento in cui affronta Nappa che Piccolo sublima definitivamente quelle connotazioni positive ed edificanti di cui si era innervato durante il periodo di allenamento con il giovane Gohan. E per quanto la battaglia sia risultata, da qualsiasi prospettiva la si osservi, brutalmente impari, il gesto sacrificale con cui il guerriero assorbe il raggio mortifero del saiyan, per assicurare l'incolumità del figlio di Goku, appare ad uno sguardo retrospettivo come il momento spartiacque dell'esistenza del namecciano: il quale, da questo istante, avrebbe intrapreso un cammino di rinascita simbolica, all'insegna della complicità emotiva instaurata con il discepolo.

Ma la scelta di Piccolo di sacrificare la propria esistenza per tutelare il presente (e il futuro) del giovane saiyan assume un valore diverso rispetto al resto delle morti viste fino a quel momento nell'opera, soprattutto se consideriamo il ruolo esercitato dall'eroe nell'universo di Dragon Ball. Il namecciano, infatti, prima ancora di compiere il gesto sacrificale con cui abbandona la vita, è ben cosciente che una sua eventuale scomparsa avrebbe generato delle conseguenze drastiche per la preservazione del mondo, privato da quell'istante in poi della funzione salvifica delle Sfere del Drago.

La sua assenza, di fatto, coincide con la neutralizzazione degli iconici manufatti sferici, lasciando così l'umanità in balia di un fato ormai impossibile da “controllare” in assenza di Shenron e dei reperti magici. Ed è a partire dal suo sacrificio che Toriyama svilupperà gli eventi immediatamente futuri del manga: riversando – guarda caso – gli eroi sul pianeta natio di Piccolo, in modo da offrire una speranza di sopravvivenza al genere umano, qui sublimata non solo nell'immagine di Polunga, ma veicolata all'insegna del namecciano, e della sua memoria.

