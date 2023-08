Dragon Ball: perché i Saiyan sono così stupidi?

Dopo gli spoiler del capitolo 96 di Dragon Ball Super, volevamo prenderci un momento per riflettere sulla figura chiave di questo spin-off e del franchise in generale: i Saiyan. Sempre ritratti come grezzi combattenti, sono davvero così stupidi come l'autore li fa spesso apparire?

Lo stereotipo di sempliciotti è dovuto in buona parte a Goku che, per quanto abile in battaglia e di buon cuore, non è certo famoso per la sua intelligenza. Per esempio tutti ci siamo chiesti perché dia un senzu a Cell per fargli recuperare le forze. Legge le mosse dell'avversario e crea strategie in base alle capacità del suo nemico, ma compie delle scelte assolutamente senza senso, soprattutto nella vita quotidiana. Un po' lo stesso discorso vale per Vegeta, abile stratega, che possiamo vedere all'opera nella saga di Namek e Freezer, dove architetta un complicato piano per l'uso delle sfere. Tuttavia la natura guerriera e ottusa dei Saiyan emerge spesso in situazioni di vita normale o come nel momento della richiesta dell'energia ai terrestri per la sfera Genkidama nella saga di Majin Bu.

Insomma questa razza aliena mette le proprie facoltà intellettive sempre in battaglia, compiendo comunque errori di calcolo, dimostrando un certo limite. La cultura poi non è contemplata. Questo pattern viene rotto da Gohan, che nel capitolo 91 di Dragon Ball Super apprendiamo essere diventato un entomologo. Questo perché la madre ha premuto molto per la sua istruzione. Insomma la razza Saiyan "potrebbe, ma non si applica", con Broly, praticamente un cavernicolo, che rappresenta l'essenza più pura di questo popolo, almeno così voleva Toriyama.

E voi cosa ne pensate, siete d'accordo con quanto detto? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre non perdetevi le nostre riflessioni su come dovrebbe concludersi Dragon Ball Super.