Dragon Ball: perché i Saiyan vengono considerati come i guerrieri per eccellenza?

In tutto l'universo di Dragon Ball i membri della razza Saiyan vengono universalmente riconosciuti come i guerrieri più forti e feroci. Il sangue che scorre nelle vene di Goku e Vegeta è quello di una stirpe conquistatrice e sanguinaria. Ma per quale motivo i Saiyan godono di questo status? Un oscuro retroscena ci offre una spiegazione.

In Dragon Ball Super scopriamo che i Saiyan esistono sia nell'Universo 7, quello abitato dai Guerrieri Z, che nell'Universo 6. Le due razze sono tuttavia profondamente differenti, poiché il popolo di Cabba, Kale e Caulifla viene riconosciuto come pacifico e protettore dei deboli, mentre quello di Vegeta violento. Inoltre, i Saiyan dell'Universo 7 sono considerati stupidi in Dragon Ball. Ma perché le storie dei Saiyan dell'Universo 6 e 7 divergono in modo così evidente?

In Dragon Ball Legends, videogioco disponibile per dispositivi mobile, viene narrata la storia del protagonista Shallot, un Saiyan dell'antichità che viveva sul pianeta natale originale della sua razza, il pianeta Sadala, lo stesso da cui provengono Cabba e gli altri dell'Universo 6. Le origini di Shallot raccontano che in passato i Saiyan lottavano tra loro contro un gruppo di Saiyan malvagi. Questa guerra civile fu il punto di svolta per la storia dei Saiyan dell'universo 6 e 7. I Saiyan malvagi prevalsero nella linea temporale dell'Universo 7, dando vita a una storia di conquiste e atrocità, mentre quelli buoni vinsero nella timeline dell'Universo 6, dove invece venne creata una cultura basata sull'eroismo e sul sacrificio. Anche per questo motivo i Saiyan dell'Universo 6 non sono mai riusciti a raggiungere lo stadio di Super Saiyan.

A causa di queste origini, i Saiyan dell'Universo 7 sono diventati un popolo guerrafondaio, che si spostò dal Pianeta Sadala a quello Vegeta. Di lì in poi i Saiyan dovettero potenziarsi di generazione in generazione per prosperare e conquistare altri pianeti sottomettendone gli abitanti.