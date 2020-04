Dragon Ball: perché i Super Saiyan hanno i capelli biondi, spiegato chiaramente

Dopo aver esultato per la trasformazione di Goku in Super Saiyan in Dragon Ball Z, vi sarete sicuramente chiesti: "Sì, ma perché il cambio di colore?". Probabilmente non lo sapete, ma in realtà quasi tutte le trasformazioni - comprese quelle tanto criticate di Caulifla e Kale - sono state giustificate in qualche modo dallo stesso Akira Toriyama.

Partiamo dall'inizio, perché i capelli dei Super Saiyan cambiano colore? La prima, reale spiegazione data dal mangaka è stata semplicemente: "Per risparmiare tempo". Secondo quanto riportato dal bimestrale giapponese Saikyo Jump, in Dragon Ball Z (il primo manga a introdurre il concetto di Super Saiyan) Toriyama decise di effettuare una modifica al colore dei capelli per due ragioni: aiutare i fan a distinguere la trasformazione e risparmiare il tempo necessario per la colorazione dei capelli. Durante il power up infatti, Toriyama e il suo assistente non avrebbero dovuto perdere tempo a colorare i capelli di Goku, visto che i colori chiari nei manga vengono semplicemente lasciati in bianco.

Anni dopo però l'autore decise di scavare più a fondo, introducendo il concetto delle Cellule-S. Secondo Toriyama quasi tutti i Saiyan possiedono un numero variabile di queste cellule nel sangue, anche se a quanto pare i guerrieri dall'animo gentile dovrebbero disporre di un numero decisamente superiore. Le emozioni forti - ed in particolar modo la rabbia - amplificano il potere delle cellule e fanno scattare la trasformazione in Super Saiyan tingendo di conseguenza i capelli.

Questo spiegherebbe la ragione per cui Gohan, Goten e Trunks avrebbero ottenuto la trasformazione così velocemente: i figli di Goku e Vegeta sono solo metà Saiyan, e dunque possiedono sia le Cellule-S che un cuore completamente puro, dato dalla gentilezza dell'ambiente in cui sono cresciuti. Le cellule spiegano, inoltre, la ragione per cui Cabba, Caulifla e Kale del sesto Universo sono stati così veloci a trasformarsi: a differenza dei Saiyan del settimo Universo infatti, cresciuti come razziatori od omicida, questi sarebbero personaggi dal cuore purissimo, mossi da una grande forza di volontà.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per altre curiosità invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla recente intervista incentrata su un famoso personaggio di Dragon Ball e alla dichiarazione di Toriyama riguardante Gohan.