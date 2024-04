Dragon Ball: perché Toriyama ha permesso a Nappa di infrangere una regola dei saiyan

Se la coda è l'elemento cardine dell'iconografia dei saiyan, i capelli corvini con cui Toriyama li ha connotati sin dalla loro prima presentazione in Dragon Ball, acquisiscono una valenza altrettanto importante. Ed è proprio questo canone così fondativo della razza guerriera che un personaggio come Nappa è arrivato ad infrangere, per volere dello stesso mangaka.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui Dragon Ball Super ha eliminato la coda dall'iconografia dei saiyan, agli inizi di Z, ovvero nella cornice in cui è stata storicamente limitata l'azione di Nappa, gli esponenti della specie guerriera si trovavano ancora ad uno stadio di profonda immaturità. Del resto Toriyama, proprio per segnalare l'acquisizione dei processi evolutivi, sia di Vegeta che del resto dei suoi omologhi, ha associato alla cancellazione di questo (fondamentale) elemento iconografico il cammino di maturazione degli eroi, dal momento che la coda ne rappresentava il legame con le debolezze rencondite del loro animo. Ma tra tutti i membri della razza, l'unico saiyan “immaturo” (proprio perché possessore della coda) a non essere stato connotato di quello stesso cuoio capelluto che funge da segnaletica per le evoluzioni dei guerrieri, è da individuare nella figura di Nappa: un fenomeno, questo, decisamente singolare, su cui l'autore ha gettato luce in tempi non troppo remoti.

In un'intervista del 2008 riemersa online in questi giorni, infatti, Toriyama ha discusso di questa peculiarità del saiyan, sostenendo come Nappa non fosse nato calvo, ma che l'assenza di capelli fosse il segno della determinazione del guerriero, il quale è arrivato a rasarsi deliberatamente, pur di affermare, in termini più o meno grotteschi, l'integrità morale che lo contraddistingue. D'altronde Nappa, sin dal momento in cui è stato introdotto nella narrazione – ma anche nell'istante in cui consideriamo i suoi trascorsi storici – ha sempre svolto il ruolo di subalterno, come se non potesse allontanarsi dall'ombra di un guerriero potenzialmente inarrivabile come Vegeta. E nonostante il saiyan appartenesse, alla pari del principe, alla fascia dei guerrieri d'élite, è pur vero che ogni sua mossa, azione o forse anche pensiero, fosse finalizzato a rispondere alle esigenze del suo “comandante”, quasi il saiyan non potesse esprimere, in presenza del compagno/mentore, la propria soggettività.

Ecco allora che per potersi distinguere da Vegeta e dal resto dei suoi omologhi, Nappa ha deciso di “infrangere” deliberatamente una regola non-scritta del manga: l'unico strumento, ai suoi occhi – e ai quelli di Toriyama – che consentisse al guerriero di porre un argine tra sé e i restanti componenti della razza a cui appartiene. E non è un caso, come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i tre scontri che hanno modellato la personalità di Piccolo in Dragon Ball, che la battaglia a cui dà vita contro il namecciano si carichi, in questo senso, di una valenza anche simbolica: per come mette in moto il percorso “pedagogico” dell'avversario (il quale assorbe il raggio mortifero di Nappa per proteggere Gohan) quasi a voler dimostrare la singolarità di un personaggio sì certamente “collaterale” e periferico; ma comunque meritevole di essere collettivamente riconosciuto come un vero saiyan.

