Dragon Ball: perché Toriyama smise di disegnare il manga all'apice della sua popolarità?

Non c'è dubbio che Dragon Ball sieda sulla vetta dell'Olimpo degli shōnen. Sin dalla sua prima pubblicazione ha riconfigurato i canoni che avevano contraddistinto fino a quel momento il manga d'avventura, portando infine alla legittimazione culturale di tutto l'universo fumettistico nipponico. Ma perché Toriyama ha smesso di disegnarlo?

Nel 1995, ovvero nell'anno in cui è terminata la serializzazione del manga, Dragon Ball si trovava al punto più alto della sua popolarità. I volumi continuavano ad essere stampati a ripetizione, e l'adattamento animato iniziava ad affacciarsi sugli schermi delle nazioni estere, tra cui appunto l'Italia. Nel nostro paese, ad esempio, è stato proprio Dragon Ball a certificare la rivoluzione-manga di quegli anni, con la Star Comics, che ispirata dal successo del fumetto in Francia, investe ciecamente nell'opera di Toriyama, fino a costruire il suo successo (e quello dell'editoria nazionale basata sui manga) e a codificare così nel bel paese il senso di lettura “alla giapponese”.

Il nome dell'autore, così come quello della sua opera cardine, inizia proprio in quel momento ad acquisire i connotati della leggenda, portando molti lettori (nuovi e di vecchia data) ad interrogarsi sui motivi che hanno spinto Toriyama a terminare anzitempo Dragon Ball, proprio nel momento in cui la popolarità del manga stava esplodendo a livello mondiale. Innanzitutto occorre citare a riguardo l'insofferenza che il mangaka provava nei confronti delle scadenze. L'autore era infatti solito consegnare le tavole a ridosso dell'uscita settimanale di Shonen Jump, portando ripetutamente gli editor della Shueisha all'esaurimento - fenomeno che naturalmente era reciprocato.

D'altronde Toriyama si è sempre posto come un giapponese atipico. Sin da ragazzo non era prono a rispettare le etichette lavorative, tanto che nei suoi primissimi lavori da salaryman era solito arrivare in ritardo in ufficio e indossare vestiti decisamente non consoni per un tipico ambiente aziendale nipponico. L'autore è infatti nato e cresciuto in campagna, e i ritmi forsennati che contraddistinguono le dinamiche editoriali dell'orizzonte fumettistico nazionale poco si confanno alla natura statica e rilassata che ha sempre caratterizzato Toriyama. Motivo per cui la chiusura (in parte) anticipata di Dragon Ball è dovuta anche ad un quantitativo di stress quotidiano che il mangaka non era più in grado di sopportare nel migliore dei modi.

Non è un segreto, inoltre, che l'autore avesse concepito la saga degli androidi non solo come il cuore di tutto Dragon Ball, ma anche come la sua conclusione ideale. È risaputo che Toriyama aveva prefigurato per l'epilogo dell'opera il passaggio di consegne tra Goku e il figlio Gohan, ma gli editor, data l'incredibile popolarità del manga, non erano minimamente intenzionati ad abbandonare l'opera al picco del suo successo commerciale. Per questo motivo convincono (per non dire costringono) Toriyama a dare un seguito alla saga degli androidi, che avrebbe così visto nascere l'arco narrativo di Majin Bu, su cui si sarebbe di fatto chiuso il manga.

Inoltre alla base di questa decisione, bisogna considerare anche altri fattori, sia di natura creativa che strettamente personale. Per quanto Dragon Ball fosse la sintesi della sua poetica, l'emblema del suo successo e delle strategie estetiche dell'autore, in quel momento Toriyama aveva bisogno di voltare pagina, in modo da non confinare la sua creatività alle sole traiettorie dei saiyan. Per questo inizia a scrivere diverse opere, tra cui Sand Land, che avrebbe concluso il percorso da disegnatore del mangaka. Si dice, infatti, che durante la lavorazione del suo ultimo manga, Toriyama abbia smarrito il pennino con cui aveva disegnato ogni singola tavola nella sua carriera, e che per questo motivo non abbia voluto più occuparsi della parte grafica delle future opere. Considerazione tanto assurda quanto lo è il carattere dell'autore, che spiega anche il motivo per cui Toriyama abbia lasciato a Toyotaro l'incarico di curare l'orizzonte estetico di Dragon Ball Super.