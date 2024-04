Dragon Ball: perché le variazioni del logo sulla casacca di Goku sono importanti

Se i cambiamenti delle Sfere del Drago occorsi nelle varie serie di Dragon Ball hanno segnalato le evoluzioni a cui è andata incontro nel tempo l'iconografia del manga, un discorso analogo lo possiamo avanzare per quanto riguarda il logo sulla casacca di Goku: le cui variazioni hanno cadenzato, simbolicamente, tutto il percorso di maturazione dell'eroe.

Ad uno sguardo retrospettivo, i cambiamenti iconografici del protagonista e del suo vestiario, si pongono in piena continuità con le logiche (storiche, culturali, espressive) su cui si fondano le arti marziali estremo-orientali, di cui Toriyama è sempre stato appassionato, e alle quali ha legato le traiettorie evolutive del guerriero. Così come in ogni disciplina di combattimento, la transizione ad uno stadio formativo superiore è contrassegnata da una variazione estetica della divisa (visibile generalmente nella connotazione cromatica di una cintura) lo stesso accade per quanto riguarda il percorso verso l'eroismo di Goku. E più il guerriero attraversa le varie tappe del suo cammino, neutralizzando di volta in volta gli ostacoli che gli si parano davanti, più il mangaka connota il suo aspetto di cambiamenti sì leggeri e apparentemente esigui, ma dalla grande carica simbolica: e lo osserviamo, soprattutto, nelle evoluzioni di cui è stato oggetto il logo inciso sulle sue casacche.

Da questa prospettiva, quel che emerge da un'analisi approfondita di questi cambiamenti, è la necessità, da parte di Toriyama, di legare gli sviluppi (umani, e potenziali) del protagonista alle varie figure pedagogiche che lo hanno immesso sul suo percorso di maturazione. Se in tempi pregressi al manga, ovvero quando il giovane saiyan era solito allenarsi con il Nonno Gohan (una delle figure essenziali dell'albero genealogico di Goku in Dragon Ball) il figlio di Bardack non presentava ancora un “marchio” sulla sua divisa, è nel momento in cui viene iniziato alle arti marziali dal Maestro Muten che Toriyama gli assegna il logo con il kanji della tartaruga: a segnalare la connessione identitaria tra Goku e il suo primo vero maestro.

Considerando questa valenza metaforica, allora, non è un caso che le successive variazioni (precisamente tre) di cui è stato oggetto il logo nel corso delle varie serie di Dragon Ball, abbiano anch'esse anticipato l'avvento di un'evoluzione radicale per il personaggio. Questi cambiamenti, avvenuti in concomitanza con i rispettivi allenamenti di Goku con Popo, Re Kaioh e Whis, fungono di fatto da specchio della progressiva presa di coscienza dell'eroe del potenziale che lo contraddistingue, e della necessità di abbattere i limiti del proprio animo, pur di arrivare a sublimare un'evoluzione sì fisica, ma soprattutto simbolica.

Se ci pensiamo, tutte le grandi evoluzioni del protagonista sono state sintetizzate da queste variazioni; tanto che l'allenamento con Kami delinea il passaggio all'età “adulta” del saiyan, mentre quello con Re Kaioh e con l'Angelo precede l'avvento delle due trasformazioni nevralgiche del percorso narrativo di Goku: ovvero il Super Saiyan di primo livello e l'acquisizione dell'Ultra Istinto. A dimostrazione di quanto nessun elemento iconografico od estetico venga mutuato, agli occhi di Toriyama, da una pura casualità.

