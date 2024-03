Dragon Ball: perché Vegeta ha sempre visto in Gohan l'immagine del saiyan ideale

Nonostante Vegeta abbia sempre avuto in Goku il suo punto di riferimento naturale, il rapporto che lo lega a Gohan si è caricato, nel corso delle varie serie di Dragon Ball, di connotazioni profondamente simboliche. Proprio perché, agli occhi dell'eroe, il figlio del suo storico avversario rappresenta l'incarnazione del saiyan ideale.

È universalmente risaputo quanto il tratto distintivo di Vegeta sia l'orgoglio, su cui il guerriero costruisce non solo la sua identità di saiyan, ma anche lo stesso sistema di relazioni che intreccia con il resto dei personaggi; eppure nei confronti del figlio di Goku non ha mai mostrato alcuna parvenza di gelosia né alcuna forma di antagonismo. Anzi, nel momento in cui il principe dei saiyan osserva la mediocrità a cui giunge il ragazzo durante lo scontro con Spopovitch nella saga di Majin Bu, se ne rammarica profondamente, proprio perché il figlio di Goku è, ai suoi occhi, l'immagine perfetta del saiyan, colui che grazie alle sue cellule ibride – come abbiamo osservato nell'articolo in cui ripercorriamo le trasformazioni di Gohan in Dragon Ball - può attivare tutto il potenziale sopito che si cela nel codice genetico della razza guerriera, fino a condurlo verso vette talmente ineguagliabili, da portare lo stesso Vegeta a considerare il primogenito del rivale il veicolo che consentirà alla sua specie di approdare in una nuova dimensione.

Allo sguardo del principe, Gohan è sempre appartenuto ad un ramo evolutivo diverso, e per questo è destinato a sublimare un percorso che tutti gli altri saiyan (tra cui lo stesso Goku) non possono sperare di intraprendere, data la disomogeneità genetica che li separa dal padre di Pan. Ma nel momento in cui guardiamo al lato opposto della relazione, notiamo come il figlio del protagonista, in quanto incarnazione del “saiyan supremo”, abbia esercitato un ruolo importante per le evoluzioni (soprattutto caratteriali/umane) di Vegeta. Se in Dragon Ball Super Gohan è il catalizzatore delle evoluzioni future di Broly, un discorso simile lo si può avanzare per quanto riguarda il rapporto che lo lega al principe dei saiyan. Una considerazione, questa, avallata proprio dalle strategie perseguite da Toriyama sin dalla prima saga di Z.

Il primo a riconoscere il potenziale di Gohan come atipico e singolare, anche per un saiyan, è stato proprio Vegeta, egualmente stregato e intimorito dalla rabbia che il piccolo figlio di Goku ha eviscerato contro Nappa, dopo la morte di Piccolo. Qui il principe, in un momento che si reitererà in maniera speculare durante lo scontro su Namek tra Freezer e i compagni di Goku (iscrivibile tra le tre battaglie più lunghe di Dragon Ball Z) ha iniziato a vedere progressivamente in Gohan il principio di un suo cambiamento interiore, non tanto nelle vesti di guerriero, ma soprattutto da una prospettiva morale/etica.

È nel momento di maggiore fragilità del saiyan, ovvero dopo la terribile umiliazione inflittagli da Cell in conclusione del Torneo, che Vegeta ringrazia Gohan per averlo salvato, fino a scusarsi con il ragazzo per i comportamenti egotistici che avevano permesso al villain prima di evolversi, e poi di soggiogare tutti i loro compagni.

Fino a quel momento, infatti, non avevamo mai visto il principe dei saiyan così emotivamente vulnerabile e indifeso: come se l'eroe, nell'istante più basso della sua esistenza, avesse preso coscienza dei propri errori anche grazie all'integrità morale esibita da un guerriero dai princìpi inattaccabili: sui quali Gohan ha costruito non solo il suo virtuoso sistema di valori, ma la matrice del suo incredibile ed ineguagliabile potere. E non è un caso che dalla saga degli androidi a seguire, Vegeta nutrirà un profondo rispetto verso il figlio di Goku: destinato, ai suoi occhi, ad incarnare l'immagine più pura e assoluta del guerriero saiyan.