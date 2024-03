Dragon Ball, perché Vegeta non ha mai raggiunto il Super Saiyan 3?

Una delle tante trasformazioni che non abbiamo mai visto in Dragon Ball è quella di Vegeta come Super Saiyan 3, forma che solo Goku e Gotenks hanno avuto nel corso dell'opera. Ma come mai il Principe dei Saiyan non l'ha mai raggiunta, nonostante l'abbia superata in potenza?

È probabile che all'inizio Akira Toriyama volesse semplicemente marcare il divario tra Goku e Vegeta proprio così, inserendo una nuova trasformazione per il protagonista di Dragon Ball che lo staccasse definitivamente dallo storico rivale.

Goku diventa Super Saiyan 3 contro Majin Bu e Vegeta ammette la "sconfitta", salvo poi sorpassare di gran lunga quel livello di potenza durante gli eventi di Dragon Ball Super.

Rivediamo infatti Goku in quella forma ma solo per poco, anche perché come spesso detto consuma tantissima energia in breve tempo, elemento che Vegeta doveva già bilanciare per il Super Saiyan Blue.

La risposta potrebbe quindi essere che, dopo aver dato il Super Saiyan 3 a Goku, Toriyama ha lasciato perdere la trasformazione per Vegeta dato che c'erano altre forme da far raggiungere al Saiyan, e quella ormai apparteneva al passato. Lo stesso Vegeta ha raggiunto un livello di potenza che gli consentirebbe tranquillamente di sbloccare il SSJ3, ma non ne ha più bisogno, anche se l'Ultra Ego a livello facciale ricorda il terzo stadio del Super Saiyan. Se volete ecco anche come funziona il Ki in Dragon Ball.

E secondo voi il motivo è questo? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a 3 combattimenti memorabili di Dragon Ball senza Goku.