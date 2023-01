Dragon Ball: un perfetto Son Goku in scala 1:3 nella figure di Dream Studio

Sono passati anni da quando Son Goku, bambino esperto di arti marziali e non ancora abituato a volare, coinvolgeva i fan di Dragon Ball in una storia dai toni molto più leggeri rispetto a quanto narrato oggi. Per questo, con uno sguardo nostalgico al passato, Dream Studio ha realizzato una magnifica statua da collezione dedicata al protagonista.

La crescita di Goku nel corso della prima, iconica, serie segue da una parte la ricerca continua delle sfere del drago, desiderate dal villain di turno, e soprattutto gli allenamenti al fianco di Crilin, Muten e Dio per affrontare minacce sempre maggiori, e sperare di vincere il Torneo Tenkaichi. In una delle sue ultimi apparizioni prima del salto a Dragon Ball Z, Son Goku appare con la tradizionale tuta arancione della scuola della tartaruga, e il prezioso bastone Nyoi che poi servirà per unire la Torre di Karin al Santuario di Dio.

Proprio questa versione di Goku è stata raffigurata con incredibile cura nella figure che potete vedere nelle immagini riportate in calce. In scala 1:3, per un’altezza di 67 centimetri, la statua di Son Goku appare comunque abbastanza semplice, e rispetta in ogni dettaglio il design originale come immaginato da Akira Toriyama. In arrivo nel corso del 2023, precisamente tra il secondo e il terzo trimestre, il prodotto è già prenotabile al prezzo di 290 euro. Come al solito diteci cosa ve ne pare nello spazio dedicato ai commenti.

Per finire, ricordiamo che l’autore di Gintama firmerà la prossima cover del Dragon Ball Gallery Project, e vi lasciamo a Goku in molti stili diversi grazie ad una fanart.