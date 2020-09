Dragon Ball: il pericoloso Cell torna a mostrarsi in un geniale cosplay low cost

Inutile girarci tanto attorno, quello di Dragon Ball è un franchise che nel corso di questi lunghi decenni è riuscito a definire un intero genere, un'opera impostasi con forza nella nostra ricca industria che ha saputo conquistare innumerevoli lettori e spettatori sparsi in ogni angolo del pianeta.

Il successo riscosso - ben visibile anche grazie agli innumerevoli cosplay e fan art a tema - ha portato alla realizzazione di svariate opere legate al brand, tra film, videogiochi, gadget e chi più ne ha più ne metta. Dopotutto, la fanbase non ha mai smesso d'elogiare la produzione sui social e in molti ricordano l'opera originale con estremo piacere.

Tra i tanti, figura anche un personaggio noto del web che nel corso di questi anni ha saputo stregare il pubblico grazie alla sua peculiare idea, ovvero il riuscire a creare cosplay il quanto più economici possibile. Stiamo parlando di lowcostcosplayth, ragazzo che giusto recentemente è tornato sotto i riflettori grazie a un geniale cosplay a tema Dragon Ball e specificatamente dedicato al pericoloso Cell. Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, gli "strumenti" utilizzati per la realizzazione del tutto appaiono quantomeno originali e, alla fine, hanno permesso di portare alla luce un risultato finale tanto spassoso quanto ben fatto, un lavoro che in moltissimi hanno elogiato sui social.

