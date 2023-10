Dragon Ball, quali sono i personaggi non canonici più forti? La classifica

Il concetto di canonicità in Dragon Ball è sempre piuttosto confuso e poco chiaro ai meno avvezzi. A rientrare nel canone sono Dragon Ball, e quello che nell'anime è conosciuto come Dragon Ball Z, e Dragon Ball Super. Anche i progetti non canonici, però, includono spunti, trame e personaggi molto interessanti.

L'universo narrativo di Dragon Ball è arricchito di numerosi progetti che seppur ufficiali non rientrano nel materiale canonico dell'opera. Un esempio di materiale non canonico sono i film di Dragon Ball Z, oppure il più recente Super Dragon Ball Heroes, dei progetti ufficiali di TOEI Animation, ma che non sono stati creati sotto la supervisione del creatore Akira Toriyama. A proposito, Dragon Ball GT è canonico? Eppure, anche questi progetti hanno introdotto personaggi talmente potenti da essere divenuti popolari tra i fan. Ecco una classifica dei 10 personaggi non canonici più forti di Dragon Ball.

Slug è l'antagonista del quarto lungometraggio di Dragon Ball Z, un namecciano malvagio che sfrutta l'abilità di gigantizzazione della sua razza per minacciare i Guerrieri Z. Slug è un personaggio che appare molto presto nella linea temporale di Dragon Ball, per cui il suo potere a oggi è nullo in confronto a quello di Goku.

Gli androidi malvagi non sono caratteristici solo della Saga di Cell, ma anche del settimo film di Dragon Ball Z. Il geniale e malvagio Dottor Gelo aveva creato anche gli Androidi 13, 14 e 15, che una volta fusi si evolvono in Super C-13. Sarà Goku Super Saiyan a occuparsi di lui.

Pikkon, conosciuto anche come Paikuhan, è il combattente più forte del quadrante occidentale della galassia, partecipante al Torneo dell'Altro Mondo. Si rivela un prezioso alleato, fondamentale per lo scontro con Janemba e poi successivamente anche in Dragon Ball GT.

Antagonista del videogioco Dragon Ball Z Side Story: Plan to Eradicate the Saiyans, poi ripreso in un OVA del 2010, è Hatchiyak, mostro meccanizzato creato dal Dr. Lychee della razza Tsufuru. Hatchiyak possiede un design inquietante, una difesa robusta e riserve d'energia praticamente illimitate. Secondo Goku, infatti, potrebbe essere anche più forte di Broly. Negli ultimi anni è tornato in auge grazie alla presenza in Super Dragon Ball Heroes.

Personaggio che la community avrebbe voluto rivedere nell'ultimo anime movie della saga al posto di Cell Max, Cooler è uno degli antagonisti che meriterebbe di apparire in Dragon Ball Super. Fratello maggiore di Freezer, rispetto a lui ha una trasformazione aggiuntiva. In Super Dragon Ball Heroes Cooler raggiunge la forma Golden, oltre che quella Mecha.

Hildergarn è un mostro senza controllo, dal design inquietante simile a un insetto kaiju. Sigillato nel carillon di Tapion, solamente il Super Saiyan 3 si rivela abbastanza potente da fermarlo.

In Dragon Ball GT viene creato l'androide definitivo, Super 17. La creatura del Dr. Gelo e del Dr. Mieu nasce dall'unione di due 17. La sua forza immensa, che può assorbire energia illimitatamente, viene contrastata dalla trasformazione in Super Saiyan 4 di Goku e Vegeta.

La forma finale di Janemba è talmente potente da costringere addirittura Goku e Vegeta a fare ricorso alla Danza Metamor. Fu contro di lui che i due Saiyan diedero alla luce per la prima volta Gogeta.

I draghi nati dalle Sfere del Drago Oscure sono una delle idee migliori di Dragon Ball GT. Omega Shenron è un avversario implacabile, che però viene messo alle strette da un altrettanto micidiale Gogeta Super Saiyan 4.

Personaggio non canonico più forte di Dragon Ball è Demigra. Dio del Regno dei Demoni, è una minaccia per la Kaioshin del Tempo Chronoa. Nell'ultima saga di Super Dragon Ball Heroes viene sconfitto solamente in seguito a una Kamehameha generazionale lanciata da Goku, Bardack e Gohan nelle loro trasformazioni più potenti. Presto potrebbe diventare canonico come villain di Dragon Ball Magic.