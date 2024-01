Dragon Ball, questo personaggio è irriconoscibile: Toyotaro non crede al suo cambiamento!

Dragon Ball è cominciato 40 anni fa e come noi appassionati anche i suoi protagonisti sono maturati e cresciuti con il tempo. Tuttavia, tra tutti, uno in particolare ha compiuto un percorso imprevedibile a cui a stento riesce a crederci persino Toyotaro, erede del maestro Toriyama che sta portando avanti il franchise con Dragon Ball Super.

Nell'intervista di inizio anno nuovo per celebrare il rilascio del capitolo 100 di Dragon Ball Super e l'uscita del Volume 22 del manga, Toyotaro si è lasciato andare a diverse rivelazioni. Purtroppo non sono arrivate le tanto attese novità sul prossimo arco narrativo di Dragon Ball Super, ma in compenso l'autore ha parlato a tutto tondo dell'opera.

Il mangaka di Dragon Ball Super ha parlato delle sue preferenze, ma anche di un personaggio che ha subito una drastica evoluzione. Sono molti i personaggi che in Dragon Ball hanno compiuto un lungo percorso, pensiamo ad esempio a Piccolo, C-17 o Gohan, ma uno in particolare è irriconoscibile rispetto al suo esordio. Ci riferiamo ovviamente al principe dei Saiyan.

Toyotaro ha parlato di Vegeta, a suo modo il personaggio che in Dragon Ball è più cambiato tra tutti. Il Saiyan di oggi ha davvero poco a che fare con quello visto durante il primo scontro con Goku, ma non è mai stata sua intenzione snaturare il personaggio. Toyotaro fa riferimento a una naturale evoluzione, accaduta senza snaturare le basi che Akira Toriyama aveva posto in precedenza.

Anche l'editor Victory Uchiha la pensa allo stesso modo del sensei. A suo modo di vedere, soprattutto nell'arco di Granolah il Sopravvissuto Vegeta si è dimostrato un personaggio totalmente cambiato sul piano personale. Il salto compiuto da cattivo a eroe e il suo cambiamento è quello più evidente tra i personaggi di Dragon Ball.