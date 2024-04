Dragon Ball: la piccola Bra è come suo padre Vegeta in questo cosplay

È chiaro che Trunks sia uno dei personaggi più intriganti all'interno di Dragon Ball, riflettendo in modo unico le personalità dei suoi genitori, Vegeta e Bulma, amatissimi dal pubblico. Eppure, nonostante la sua popolarità, è sua sorella Bra a rubare la scena nelle sue poche apparizioni all'interno della serie.

Bra è la classica cocca di papà: il suo legame con Vegeta è evidente fin dalle prime apparizioni. Sembra essere l'unica in grado di scogliere il cuore di ghiaccio del Principe dei Saiyan, rendendolo protettivo nei suoi confronti e addirittura più tenero. Al contrario dei tipici guerrieri Saiyan, Bra preferisce dedicarsi al divertimento piuttosto che al combattimento, prediligendo lo shopping e le attività più tranquille. Scopriamo il personaggio nella rivisitazione originale della cosplayer scarlet.nova.

In questo cosplay di Bra da Dragon Ball, la ragazza ormai adolescente viene immaginata esattamente come nell'anime, ma in chiave inedita. In questa rivisitazione, infatti, indossa i tipici abiti di suo padre, Vegeta, a partire dalla Battle Suit fino ad arrivare allo scooter rosso, esattamente come in questa fanart di Bra da Dragon Ball. Come la madre Bulma, anche questa ragazza ha i capelli verde acqua, lunghi e lisci.

Come ogni Saiyan mezzosangue, Bra possiede un enorme potenziale. Anche se non la vediamo spesso in azione, ha dimostrato di essere in grado di volare e ha a tutti gli effetti la capacità di trasformarsi in Super Saiyan, sebbene questo aspetto delle sue capacità rimane in gran parte inesplorato nella serie. Se ne volete sapere di più, vi siete mai chiesti qual è la storia di Bra in Dragon Ball?

Su Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti di oggi.