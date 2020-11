Dragon Ball: Piccolo allena Gohan in questo epico crossover con Charlie Brown

Creati rispettivamente negli anni Cinquanta e negli anni Novanta, Peanuts e Dragon Ball sono due delle opere più longeve e importanti nella storia del fumetto. Tuttavia, in tutti questi decenni i due franchise non si sono mai incrociati, almeno fino a oggi.

Creato dalla matita di Charles Schulz, Peanuts segue le vicende di Charlie Brown e dei suoi amici, un gruppo di normalissimi ragazzi intenti a vivere la loro quotidianità. Pensare che i protagonisti di Peanuts possano sfidarsi a colpi di esplosioni energetiche o che debbano combattere per il destino della Terra come quelli di Dragon Ball è assoluta follia. Ma non per un fan dei due franchise.

L'utente Reddit Cybertronian Cat ha condiviso una sua fantastica illustrazione in cui Dragon Ball e Peanuts si incrociano in un adorabile crossover. La fanart vede Gohan e Piccolo disegnati secondo lo stile del fumetto di Schulz. Esattamente come Charlie Brown e Linus, il giovane Saiyan e il maestro Namecciano riflettono a braccia conserte appoggiati su di un muretto. Data la netta differenza tra le due serie, molto probabilmente non vedremo mai un crossover ufficiale, ma questa illustrazione fanmade è una vera e propria opera d'arte.